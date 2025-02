Tentoonstelling Anansi de spin

Laatst geüpdatet op februari 17, 2025 by Redactie

Wie niet sterk of groot is, moet slim zijn! Vanaf 22 februari duikt de bezoeker van Kunsthal Rotterdam in de wereld van de vindingrijke en ondeugende Anansi. De spin, bekend uit eeuwenoude West-Afrikaanse, Surinaamse en Caribische volksverhalen, schittert ook in de kindvriendelijke prentenboeken van schrijver Iven Cudogham (1977, Paramaribo). In de kleinschalige tentoonstelling in HAL 7 ontdekken families en kinderen aan de hand van de kleurrijke tekeningen van het collectief Moldybyrd Studio én creatieve opdrachten, de verhalen en rijke geschiedenis van Anansi.



Van een geheugenspel en speurtocht tot interactieve vragen en een tekenwedstrijd: kinderen maken op een speelse manier kennis met Anansi. In de tentoonstelling zijn kleurrijke illustraties uit de prentenboeken te zien, waarin de invloeden van de West-Afrikaanse cultuur duidelijk zichtbaar zijn. Yngwie Boley, Diana van Houten en J.J. Epping van Moldybyrd Studio lieten zich inspireren door onder andere traditionele kleding en levendige stoffen. Ook in het ontwerp van Anansi zelf komt het tropische decor terug – zo doet zijn buik bijvoorbeeld denken aan een Afrikaans schild. Daarnaast speelt eten een belangrijke rol in de verhalen, wat tot uiting komt in speelse illustraties vol tropisch fruit en Surinaamse gerechten.

Anansi de spin

Cudogham’s Anansi-verhalen spelen zich af in het tropisch woud, waar de sluwe spin met zijn vrouw Makuba en hun zeven kinderen woont. Samen met vrienden Schildpad, Konijn, Aap, Krekel, Haan, Olifant en Otter beleeft hij grappige en leerzame avonturen. Bovendien schuwt hij geen uitdaging: met zijn streken weet hij zelfs de Gulzige Tijger en de Bazige Koning te slim af te zijn. In de leeshoek is de complete serie – die inmiddels uit zes delen bestaat – beschikbaar om (voor) te lezen. Daarnaast zijn twee boeken, ingesproken door Cudogham, te beluisteren.

Wereldreis

Traditionele West-Afrikaanse Anansi-vertellingen, die naast vermaak ook taalvaardigheid en gemeenschapswaarden overbrengen, verspreidden zich tijdens de trans-Atlantische slavernij (16e-18e eeuw) naar het Caribisch gebied en Suriname, waar tot slaaf gemaakte mensen ze in het geheim blijven doorvertellen. In de twintigste eeuw komen de fabels met migranten naar Nederland en verschijnen ze steeds vaker in geschreven vorm. Onderdeel van de tentoonstelling zijn historische boeken over Anansi, waaronder die van de beroemde Anansi-verteller en eerste president van de republiek Suriname, Johan Ferrier (1910-2010).

Iven Cudogham

Iven Cudogham (1977, Paramaribo) is vader van zeven kinderen en woont in Amsterdam. Cudogham begint zijn carrière als storyteller met een rol als presentator bij Emma TV (Kinderziekenhuis AMC) en het Amsterdamse schooltv-programma BASTA. In 2010 wint hij de award voor Presentatietalent van het Jaar. In 2020 verschijnt bij Gottmer Kinderboeken zijn eerste prentenboek over Anansi de spin, met illustraties van Moldybyrd Studio. Sinds 2021 is hij Schoolschrijver, en in 2022 is zijn Anansi de spin – Sterker dan Olifant de thematitel van de Kinderboekenweek. Inmiddels zijn ruim 130.000 exemplaren van zijn prentenboeken verkocht, is er een theatervoorstelling over Anansi de spin, én zijn er plannen voor een bioscoopfilm.



