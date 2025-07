Laatst geüpdatet op juli 11, 2025 by Redactie

De tentoonstelling Fashion Army in Kunsthal Rotterdam presenteert ruim vijftig opmerkelijke foto’s uit een onlangs vrijgegeven archief van het Amerikaanse leger. De reeks werd in 2022 ontdekt door de Franse beeldonderzoeker Matthieu Nicol, toen hij online op een bijzondere collectie foto’s stuitte: portretten van mensen in militaire testkleding en prototypes daterend van eind jaren zestig tot begin jaren negentig. De omvang, systematische opzet en het onduidelijke doel van de foto’s wekken Nicols nieuwsgierigheid. De foto’s van mannen en vrouwen in militaire outfits, statisch vastgelegd in een sobere studio-opstelling, doen sterk denken aan de campagnes en lookbooks van grote modehuizen. Fashion Army is een fascinerend tijdsdocument over de rol van kleding in het uitvoeren van de militaire macht. De beelden geven tegelijk een inkijkje in hoe deze kleding de modewereld de afgelopen decennia heeft beïnvloed.



Wat begint als een toevallige vondst groeit voor Nicol al snel uit tot een grootschalig visueel onderzoek. De foto’s blijken deel uit te maken van het archief van het Natick Soldier Systems Center. Dit Amerikaanse onderzoeksinstituut werkt in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Defensie en is verantwoordelijk voor research op het gebied van kleding, maar ook voedsel, onderkomens en luchttransportsystemen. Het instituut weigert echter concrete antwoorden te geven op de vragen van Nicol over het exacte doel van de foto’s. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de foto’s gemaakt om prototypes van militaire kleding en accessoires voor elk denkbaar gebruik binnen het leger te documenteren – van secretaresse tot soldaat, van parachutist tot explosievenexpert.



De mysterieuze reeks wordt door Nicol gebundeld in het boek Fashion Army, dat in 2024 verscheen en de basis vormt voor de gelijknamige tentoonstelling. Fashion Army biedt een intrigerend verslag van stijl, innovatie en de verstrekkende invloed van militaire kleding op mode en identiteit. Camouflageprints, cargobroeken en trenchcoats, veel van deze stijlen vonden door de jaren heen hun weg van het slagveld naar het straatbeeld. De esthetiek van de verzameling roept tegelijkertijd een bepaald ongemak op, juist door de associatie met het leger – een instituut dat gericht is op bescherming en afschrikking, maar ook beschikt over de de mogelijkheid om geweld in te zetten.

Matthieu Nicol

Matthieu Nicol (1978, Parijs) is iconograaf, beeldverzamelaar en onafhankelijk curator. Hij woont en werkt in Parijs en is oprichter van het cultureel adviesbureau Too Many Pictures, waarmee hij fotografische instellingen ondersteunt bij hun communicatie en digitale strategieën. Eerder werkte Nicol op de fotoredactie van de Franse krant Le Monde. Tegenwoordig is hij actief bij delpire & co, een uitgeverij en fotoboekhandel in de Parijse wijk Saint Germain des Prés.

Publicatie

De Engelstalige publicatie Fashion Army, 192 pagina’s, ISBN 978-1-915743-57-2, is vanaf zaterdag 19 juli te koop in de Kunsthalwinkel of kunsthalshop.nl voor € 50,-.



Kunsthal Rotterdam: info 010-4400301, www.kunsthal.nl, openingstijden: dinsdag t/m zondag 10.00 – 17.00 uur.