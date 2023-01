Laatst geüpdatet op januari 26, 2023 by Redactie

Dit voorjaar komt het verhaal van prinses Arabella, een Zwart prinsesje met een sterke eigen wil, tot leven in Kunsthal Rotterdam. Vanaf zaterdag 18 februari zijn de kleurrijke illustraties uit de succesvolle kinderboekenreeks van schrijver en illustrator Mylo Freeman te zien in HAL 7. Het publiek maakt kennis met de belevingswereld van de sympathieke prinses, en gaat zelf actief op zoek naar haar verloren kroontje.



De tentoonstelling ‘Prinses Arabella in de Kunsthal’ presenteert vijfentwintig originele tekeningen en een aantal nieuwe illustraties waarin de verschillende personages uit de serie te zien zijn. De kinderboekenreeks van Freeman – waarvan het eerste boek werd uitgegeven in 2008 en werd bekroond met een Leespluim – bestaat uit zestien prentenboeken waarin de prinses alledaagse dingen beleeft. Ze gaat voor de eerste keer naar school, bezoekt een museum, gaat naar de kapper, krijgt een broertje en een zusje en gaat op de thee bij haar oma ‘Omi’.

Kroontje kwijt

In de tentoonstelling wordt het publiek uitgenodigd het kroontje van Arabella te zoeken. De prinses is namelijk haar kroontje kwijt, net nu ze op visite gaat bij Omi. Deze korte verhaallijn leidt tot een speelse zoektocht waarna de bezoekers uitkomen in het KunsthalLAB. Hier kunnen families en kinderen hun eigen kroontje maken, om vervolgens op de foto te gaan met prinses Arabella en Omi in – een op het boek geïnspireerde – set. Ook kunnen ze aan de slag met de kleurplaat ‘Prinses Arabella in de Kunsthal’, ontworpen door Freeman. En natuurlijk zijn er ook boeken: in de speciale leeshoek bij de tentoonstelling kan jong en oud de serie prentenboeken lezen.

Diversiteit

Het personage prinses Arabella ontstaat nadat Freeman hoort van een Surinaams meisje dat ervan overtuigd is dat prinsessen altijd wit en blond zijn. Het meisje vindt zichzelf niet geschikt om de rol van prinses te spelen in een schooltoneelstuk. “Er bestaan toch helemaal geen Zwarte prinsesjes?” is haar argument. Freeman besluit daar verandering in te brengen. Er moet een prentenboek komen over een Zwart prinsesje. Met haar prentenboeken – waarin de hoofdpersonen veelal kinderen van kleur zijn – wil Freeman zorgen voor meer diversiteit.



Foto: Prinses Arabella © Mylo Freeman