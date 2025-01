Laatst geüpdatet op januari 14, 2025 by Redactie

Ooit verborgen in een donker laatje, schitteren ze nu als luxe wellnessproducten, gewilde cadeaus en stijlvolle designobjecten die niet misstaan in een modern interieur of zelfs een snoepwinkel: sex toys. De tentoonstelling Toy Stories. Designing Intimacy in Kunsthal Rotterdam belicht de revolutionaire ontwikkeling van het design van sex toys in de 21ste eeuw. Met verschillende innovatieve ontwerpen – waaronder de TikTok sensatie ‘Snail Vibe’ en producten die inclusiviteit, seksueel welzijn en technologie omarmen – laat de tentoonstelling zien hoe deze objecten onze huidige samenleving weerspiegelen en hoe onze kijk op seksualiteit en genot is veranderd.



Aan de hand van verschillende thema’s – gezondheid, esthetiek, ervaring, inclusie en materiaal – biedt Toy Stories. Designing Intimacy een veelzijdige blik op de ontwikkeling van het sex toy design. Schetsen, prototypes, gietmallen en samples van materialen tonen dit proces achter het ontwerp van seksspeeltjes. Recente inzichten in anatomie en technologie hebben geleid tot een nieuw tijdperk waarin esthetiek, functionaliteit en toegankelijkheid centraal staan. Door vrouwen geleide organisaties zoals The Oh Collective en vrouwelijke ontwerpers spelen hierin een sleutelrol en veranderen de branche van binnenuit.

Meer dan (solo)genot

Waar sex toys ooit uitsluitend fallisch van vorm waren, laten hedendaagse ontwerpen een breed scala aan vormen en functies zien. Wie de designs voor mannen van Tenga bekijkt – witte, elegante, geometrische objecten – zal niet vermoeden dat het om seksspeeltjes gaat. Dit Japanse merk vermijdt bewust ontwerpen die lijken op lichaamsdelen, om schaamte bij hun klanten te voorkomen. Ook de ‘Rose Toy’ doet vanwege het ontwerp niet denken aan een sex toy. Dit knalroze, siliconen object heeft de vorm van een roos en is – door social media – zo populair dat inmiddels meerdere bedrijven en ontwerpers hun eigen versie van dit product hebben ontwikkeld. De tentoonstelling belicht daarnaast hoe het sex toy design tegenwoordig niet alleen solo-ervaringen verrijkt, maar ook een rol speelt in gedeelde intimiteit. De erotische webwinkel EasyToys biedt met het product ‘Easyconnect’ een mogelijkheid voor intieme interacties op grote afstand, en tijdens het gebruik van ‘Dream Team’ van The Oh Collective staat het samenspel tussen twee partners centraal. Innovaties zoals virtual reality en kunstmatige intelligentie tillen het concept van een sex toy naar een complete ervaring die verder reikt dan enkel fysiek genot. Zo is in de tentoonstelling het ontwerp ‘Enigma’ van de Britse ontwerper Summer Chen te zien: haptische lingerie die fysieke aanraakpatronen omzet in data, die weer worden omgezet in tekstprompts voor een GPT-model, dat gepersonaliseerde, erotische verhalen creëert.

Gezondheid

Verschillende designs tonen hoe seksspeeltjes kunnen bijdragen aan fysieke en mentale gezondheid en geven inzicht in een veranderende maatschappelijke houding tegenover seksueel genot. Zo combineren innovatieve ontwerpers wetenschappelijk onderzoek en technologie om gezondheidsproblemen en het seksleven van gebruikers van hun producten te verbeteren. De ‘Kiwi’ van ontwerper Nienke Helder is hier een voorbeeld van. Uit onderzoek blijkt dat 75% van de vrouwen wel eens pijn ervaart tijdens penetratie. De Kiwi richt zich op het ontspannen van de bekkenbodem, en het (terug)vinden van een positieve associatie met aanraking.

Inclusiviteit en duurzaamheid

In het hedendaagse design van sex toys speelt inclusie een grote rol. Vandaag de dag worden steeds meer producten ontwikkeld die aansluiten bij uiteenlopende behoeften, verschillende genderidentiteiten, mensen met fysieke beperkingen en levensfases. Zo richt de Oekraïens-Poolse ontwerper Dmytro Nikiforchuk zich met ‘Dotyk’ – een set met daarin verschillende ambigu vormige speeltjes – op voorspel bij ouderen en is de ‘Tides-massager’ van ontwerpers Salomé Bazin en Guilia Tomasello bedoeld voor het verbeteren van het seksuele genot van vrouwen in de overgang. De ‘Enby 2’ van Wild Flower – wat op het eerste oog doet denken aan een fietszadel – is een genderinclusief ontwerp dat geschikt is voor alle soorten lichamen. In de ontwikkeling en productie van sex toys ligt de focus ook steeds meer op duurzaamheid. Materialen zoals siliconen zijn geliefd vanwege hun veiligheid en zachtheid, maar zijn nauwelijks biologisch afbreekbaar. Hierdoor kijken ontwerpers naar nieuwe mogelijkheden en wordt er vaker teruggegrepen op traditionele materialen zoals glas en porselein.

Samenwerking

De tentoonstelling Toy Stories. Designing Intimacy komt tot stand in nauwe samenwerking met The Oh Collective. The Oh Collective is een Nederlands merk opgericht in 2021 door Eden Chiang, Diana Lin, Winxi Kan en Simona Xu, vier vriendinnen en dochters van de eerste generatie Aziatische immigranten. Opgegroeid in twee verschillende culturen, merkten Chiang, Lin, Kan en Xu dat intimiteit een taboe was in hun conservatieve huishouden. The Oh Collective doorbreekt dit taboe en richt zich op het bevorderen van seksueel welzijn voor vrouwen door middel van educatie en het ontwikkelen van sex toys en intieme wellnessproducten.

Kunsthal Rotterdam

Info 010-4400301, www.kunsthal.nl, openingstijden: dinsdag t/m zondag 10.00 – 17.00 uur.