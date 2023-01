Tentoonstelling Vermeer in het Rijksmuseum

Laatst geüpdatet op januari 18, 2023 by Redactie

Voor het eerst in zijn geschiedenis organiseert het Rijksmuseum een tentoonstelling over de 17de-eeuwse meester Johannes Vermeer. Met tenminste 28 schilderijen vanuit de hele wereld belooft dit de grootste Vermeertentoonstelling ooit te worden. In aanloop naar de tentoonstelling wordt onderzoek gedaan naar het leven en kunstenaarschap van Vermeer, zijn artistieke keuzes en beweegredenen voor zijn composities, als ook naar het maakproces van zijn schilderijen. Voor de tentoonstelling is een beperkt aantal kaarten beschikbaar en die zijn alleen te boeken via de website van het Rijksmuseum. De kaartverkoop is inmiddels gestart. De tentoonstelling is te zien van 10 februari t/m 4 juni 2023 in het Rijksmuseum.

Uitzonderlijke bruiklenen

In de tentoonstelling Vermeer zijn 28 schilderijen van de meester te zien afkomstig uit collecties en musea verspreid over de wereld, waaronder beroemde werken zoals het Meisje met de parel (Mauritshuis, Den Haag), De geograaf (Städel Museum, Frankfurt am Main), Schrijvende vrouw met dienstbode (The National Gallery of Ireland, Dublin) en Vrouw met de weegschaal (The National Gallery of Art, Washington D.C.). Daarnaast worden schilderijen getoond die nooit eerder voor het publiek in Nederland te zien waren, zoals de pas gerestaureerde Brieflezende meisje aan het open raam uit de Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. De Frick Collection in New York leent voor het eerst in haar geschiedenis alle drie schilderijen van Vermeer samen uit, te weten de Dame en de Dienstmeid, de Onderbreking van de muziek en De soldaat en het lachende meisje. Het Rijksmuseum het heeft zelf vier schilderijen van Vermeer in zijn collectie, het Melkmeisje, De brieflezende vrouw, De liefdesbrief en Het straatje.

AM-1336_Vermeer, Johannes – Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster; Gesamtaufnahme nach der Restaurierung 20210512, Restaurator Dr. Christoph Schölzel; Foto Wolfgang Kreische

JOHANNES VERMEER

Johannes Vermeer (1632-1675) leefde en werkte in Delft. Zijn werk is vooral bekend om zijn verstilde, introverte scènes binnenshuis, zijn ongekende gebruik van helder, kleurrijk licht en zijn overtuigende illusionisme. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Rembrandt, heeft Vermeer een opvallend klein oeuvre nagelaten.

VERMEER IN NEDERLAND

In 2023 is het bijna dertig jaar geleden dat in Nederland voor het laatst een monografische tentoonstelling over Vermeer plaatsvond. Deze tentoonstelling in het Mauritshuis (1996) trok destijds ruim 450.000 bezoekers en is daarmee nog altijd de best bezochte tentoonstelling in de geschiedenis van het museum.

BOEKEN

Bij de tentoonstelling verschijnt een uitgebreide publicatie over Vermeer, waarin alle werken van Vermeer zijn opgenomen en in samenhang worden besproken. Auteurs: Gregor J.M. Weber, Pieter Roelofs e.a. Ontwerp is van Irma Boom. Dit boek wordt gemaakt in samenwerking met Uitgeverij Hannibal Books. Ook verschijnt nijntje x vermeer, een boekje waarin kinderen worden uitgenodigd de werken van Vermeer en Dick Bruna met elkaar te vergelijken. In samenwerking met Mercis. Verschijnt in februari 2023.

SYMPOSIUM

In samenwerking met het Mauritshuis organiseert het Rijksmuseum in maart 2023 een tweedaags wetenschappelijk symposium in Amsterdam waarin recent technisch en kunsthistorisch onderzoek centraal staat.

VERMEER IN DELFT

Parallel aan de Vermeer-expositie in het Rijksmuseum organiseert Museum Prinsenhof Delft de tentoonstelling Het Delft van Vermeer (10 februari t/m 4 juni 2023). Hierin staat voor het eerst de cultuurhistorische context waarin Vermeers praktijk tot grote bloei kwam centraal. Werken van Delfts

Dichter bij Johannes Vermeer

Door in te zoomen op zijn leven, zijn werk en details, komen bezoekers van deze website nog dichter bij Vermeer. De Britse acteur Stephen Fry geeft de tour in het Engels, de Nederlandse actrice Joy Delima leidt de Nederlandstalige bezoekers rond. Bezoekers kunnen daarnaast ook zelf schilderijen vergelijken, zoeken naar overeenkomsten en bijzonderheden in het werk van Vermeer en zo hun eigen Vermeer-verhaal maken en delen. Naast de 28 werken uit de tentoonstelling zijn ook de overige negen aan Vermeer toegeschreven schilderijen hierin opgenomen.

KAARTVERKOOP

De tentoonstelling Vermeer is te zien van 10 februari t/m 4 juni 2023 in het Rijksmuseum. Openingstijden: zondag t/m woensdag 9-18 uur, donderdag t/m zaterdag 9-22 uur. Een starttijd is nodig. Kaarten zijn online te bestellen via Vermeer – Rijksmuseum



De tentoonstelling Vermeer in het Rijksmuseum gaat op donderdag, vrijdag en zaterdag ook in de avonduren tot 22.00 uur open.



Dichter bij Johannes Vermeer is te vinden op www.rijksmuseum.nl/johannes-vermeer



