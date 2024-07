Teriyakisaus: Een allround talent in de keuken

Laatst geüpdatet op juli 23, 2024 by Redactie

Teriyaki wordt op veel manieren gebruikt in de Aziatische keuken. De aromatische teriyakisaus is geschikt als dipsaus voor sushi of als marinade voor gegrild voedsel en geeft smaak aan gebakken groenten. Teriyaki zou een uitvinding zijn van Japanners die op Hawaï wonen. Van daaruit zou de zoete en pittige saus zich via Amerika wereldwijd hebben verspreid. De term is afgeleid van de Japanse woorden ‘teri’ (vertaald ‘glans’) en ‘yaku’ (vertaald ‘grill’ of ‘stoofpot’).

Lees ook: Recept: gegrilde teriyaki makreel á la Japan

Teriyaki gebruiken

Teriyaki is voor veel verschillende dingen te gebruiken in de keuken. Vlees, vis, zeevruchten en tofu worden vaak gemarineerd in de kruidensaus. Groenten zoals broccoli, paksoi en paprika kunnen ook in teriyaki worden gemarineerd en gegrild of gebakken. Als je aan het einde van de kooktijd de kruiden toevoegt, kun je groenten en vlees in de pan blussen en ze meer smaak en een smakelijke glans geven. Door de hoge hitte karameliseert de suiker die erin zit, waardoor de saus verder indikt en een dun laagje om de ingrediënten vormt. Teriyaki is ook heerlijk als dip voor ovengebakken groenten, sushi en gegrilde gerechten.

Verkrijgbaarheid

Teriyaki is verkrijgbaar in Aziatische winkels en goed gesorteerde supermarkten. Je kunt de aromatische saus ook zelf maken: de basisingrediënten zijn sojasaus, Hon Mirin (“Real Mirin”) en bruine suiker. Mirin is een hoogwaardige Japanse zoete likeur en een belangrijke smaakmaker in de Japanse keuken. Het heeft een lager alcoholgehalte en een hoger suikergehalte dan de bekende rijstwijnsake.

Lees ook: Sojasaus: licht of donker, zoet of zuur

Zelf maken

Eerst worden gember en peper fijngehakt en gebakken in sesamolie. Voeg gelijke delen sojasaus en mirin toe en laat al roerend met een beetje suiker op laag vuur sudderen tot de suiker is opgelost en het volume aanzienlijk is verminderd. De afgewerkte saus wordt door een zeef geperst en heeft, afhankelijk van de kooktijd, een min of meer romige consistentie. Voor een dip moet het dikker en plakkeriger zijn dan voor een marinade. In sommige recepten wordt mirin gemengd met sake en worden honing en maïszetmeel gebruikt in plaats van suiker om het dikker te maken. De saus kan verfijnd worden met andere ingrediënten zoals knoflook, uien, geroosterde sesamzaadjes en kruiden zoals chili. Het kan maximaal drie weken in een pot met schroefdop in de koelkast worden bewaard.