Terrassen Festival gemist? Met deze gerechten organiseer je je eigen terrassenfestival thuis

Wat doen wij Nederlanders het liefst als we met vrienden of familie zijn? Juist: borrelen en lekker eten. Geen wonder dat terrassenfestivals steeds populairder worden. Had je geen tijd (of budget) om dit weekend naar Het Terrassen Festival te gaan? Organiseer dan je eigen terrassenfestival at home! Want ook thuis – op je balkon, dakterras, in de tuin of gewoon lekker op de bank – kun je er moeiteloos een feestje van maken. Zonder goed eten en drinken is je feestje natuurlijk niet compleet. Geen zin om zelf uren in de keuken te staan? We got you. Hieronder vind je een aantal heerlijke gerechten van Thuisbezorgd.nl, om jouw eigen terrassenfestival tot een groot succes te maken. Nodig je vrienden uit, zet een zomerse playlist aan en creëer het ultieme terrassengevoel gewoon thuis!

Sandwiches to share

Komen je vrienden al vroeg op de dag? Dan mag een broodje van Leauf niet ontbreken! Kies allemaal je eigen favoriet of bestel meerdere broodjes om te delen en proeven, bijvoorbeeld Leauf stracciatella met frisse perzik slices. Extra lekker op een warme dag. Perfect om je terrassenfestival thuis mee te starten.

Borreplank for the win

Het is algemeen bekend dat een feestje niet compleet is zonder een borrelplank. En ook die hoef je niet zelf in elkaar te flansen. Zuivelhoeve zorgt voor de ideale borrelbeleving met speciaal samengestelde borrelplanken. Kies bijvoorbeeld voor een Italiaanse, Spaanse of vega variant. Alleen even in blokjes snijden en dan kan het direct op tafel. Ideaal toch?

Zei iemand aperol spritz?

Denk je aan het terras dan denk je natuurlijk aperol spritz. Ook hier hoef je het huis niet voor uit. Bij Flink bestel je alles wat je nodig hebt! Van een fles Aperol tot stelzers en speciaal biertjes. Liever een dagje alcoholvrij? Ook dan zijn er genoeg opties om uit te kiezen, zoals een Vrijwit of Sir James G&T mocktail!

Chicken bites

Wat natuurlijk niet mag ontbreken als festival snack is kip. Lekker voor tussendoor en makkelijk om te delen. Ga voor knapperige popcorn chicken met honing-citroen, of kies voor de pittige Koreaanse-peper variant. De gerechten van Gangnam Chicken zullen je feestje hoe dan ook extra spice geven!

Midden-Oosterse twist

Echte liefhebber van streetfood? Met knapperige zuurdesem pita’s haal je het zonnige Midden-Oosten rechtstreeks bij jou in huis. Bestel een mix van verschillende soorten, zo zit er voor iedereen wat lekkers tussen. En wil je het feest compleet maken? Trakteer jezelf (en je vrienden) op een pita choco-banaan met hazelnoot, yoghurt en macadamia.