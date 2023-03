The Big O: wat bepaalt het streven naar plezier van een vrouw?

Laatst geüpdatet op maart 10, 2023 by Redactie

Vrouwen die geloven dat seks met een mannelijke partner kort zal zijn, streven gemiddeld minder naar orgasmes dan vrouwen die denken dat ze meer tijd hebben, volgens een door Rutgers geleid onderzoek. Hetzelfde geldt voor een vrouw die gelooft dat haar mannelijke partner prioriteit geeft aan zijn eigen plezier tijdens de seks. Volgens de studie gebruiken vrouwen signalen en passen ze hun streven naar een orgasme in elke seksuele situatie aan, afhankelijk van of ze denken dat een orgasme mogelijk is.

“We weten dat er contextuele, maatschappelijke en persoonlijke factoren zijn die waarschijnlijk barrières opwerpen die voorkomen dat vrouwen het gevoel hebben actief een orgasme na te streven”, zegt Grace Wetzel, een doctoraalstudent sociale psychologie van Rutgers die pleit voor gelijkheid van orgasmes voor haar 21.000 volgers op sociale media. “We kunnen de informatie uit dit onderzoek gebruiken om seksuele omgevingen te creëren waarin het orgasme van vrouwen haalbaarder kan aanvoelen.”



Hoewel een orgasme niet altijd het doel van seks is, en ook niet de enige weg naar een seksueel bevredigende ervaring, zei Wetzel dat recent onderzoek aangeeft dat een orgasme waarschijnlijker is voor vrouwen die het als doel nastreven.



Bevindingen uit de studie hebben belangrijke implicaties voor het helpen verkleinen van de orgasmekloof tussen vrouwen en mannen in heteroseksuele relaties, zei Wetzel. De onderzoekers merkten op dat mannen de neiging hebben om aanzienlijk vaker een orgasme te ervaren dan vrouwen binnen heteroseksuele partnerschappen, een fenomeen dat bekend staat als de ‘orgasme-kloof’.



De orgasme-kloof blijft een dringende kwestie van gendergelijkheid, zei Wetzel, maar vrouwen die meer orgasmes willen hebben, kunnen meer opzettelijk een orgasme nastreven en actief stappen ondernemen om dit te bereiken tijdens de seks.



Verder, als het nastreven van een orgasme de waarschijnlijkheid van een vrouw om er een te krijgen voorspelt, stellen de onderzoekers voor dat mannelijke partners proberen een seksuele omgeving te creëren waarin het orgasme van vrouwen waarschijnlijker is. Stimulatie van de clitoris en seksuele communicatie zijn bijvoorbeeld in verband gebracht met het orgasme van vrouwen.



Belangrijk is dat mannen met hun vrouwelijke partners moeten communiceren dat ze willen dat het plezier van hun partner een prioriteit is, zonder hun partners onder druk te zetten om een orgasme te krijgen, zei Wetzel. Deze verschuiving in het gedrag van mannen zou uiteindelijk de beslissingen van vrouwen over een orgasme kunnen beïnvloeden, wat resulteert in een grotere kans dat vrouwen een orgasme krijgen.



In een reeks experimenten lieten onderzoekers cisgender, heteroseksuele vrouwen zich in een hypothetisch seksueel scenario wanen door korte vignetten te lezen. Ze varieerden de beschikbare tijd voor de seks (20 minuten versus een paar uur) of hoe egoïstisch hun partner leek (gefocust op haar plezier of op hemzelf). Bij het lezen van het hypothetische scenario meldden vrouwen hoe sterk ze een orgasme zouden nastreven en hoe waarschijnlijk het zou zijn om er een te krijgen.

“Uit onderzoek naar het nastreven van doelen is gebleken dat de kracht van onze inspanning wordt bepaald door hoeveel we het resultaat waarderen en hoeveel we verwachten dat het wordt bereikt”, zei Wetzel. “Dus, als een orgasme belangrijk is voor vrouwen, en als ze geloven dat het is mogelijk om er een te hebben, zullen ze er sterker naar streven. Zoals we nu begrijpen, letten vrouwen op omgevingssignalen en signalen van hun partners wanneer ze beslissen of een orgasme ‘het nastreven waard’ is tijdens seks. We moeten dat niet negeren. “