The FRIENDS Experience komt naar Amsterdam

Laatst geüpdatet op augustus 8, 2023 by Redactie

Na bezoeken aan Amerikaanse steden zoals Boston, Chicago en Seattle, locaties in Detroit en Long Beach, een flagship locatie in New York City en recente megasuccessen in Parijs en Brussel, waar 250.000 fans werden ontvangen, strijkt de razend populaire The FRIENDS Experience met zijn Europese tour voor de allereerste keer neer in Amsterdam. De tentoonstelling gaat van start op vrijdag 1 september 2023 op het NDSM terrein in Amsterdam. FRIENDS fans kunnen hier hun favoriete scenes uit de wereldwijd geliefde tv-serie ervaren en de meest iconische momenten vieren in een interactieve ervaring, gemaakt door Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment, Original X Productions en Warner Bros. Television Group. De kaartverkoop start vrijdag 11 augustus via Ticketmaster en www.friendstheexperience.com/amsterdam.

The FRIENDS Experience

The Friends Experience – Paris

De FRIENDS Experience biedt een verscheidenheid aan nostalgische interactieve settings, waaronder Monica’s keuken en de iconische FRIENDS fontein. De interactieve ruimte biedt mogelijkheden om de geschiedenis van de show te verkennen en je favoriete momenten opnieuw te creëren, zoals rondkijken bij de paarse deur van Rachel en Monica, relaxen in de fauteuils van Chandler en Joey, of Ross helpen met het beruchte draaien van de sofa. En natuurlijk zal de ervaring een volledig opnieuw gecreëerde Central Perk bevatten, met de legendarische oranje bank. FRIENDS fans in Amsterdam krijgen ook de gelegenheid een aandenken aan hun bezoek mee naar huis te nemen in de winkel van The FRIENDS Experience, waar ze een selectie exclusieve merchandise vinden om het perfecte cadeau aan te schaffen!

The Friends Experience – Paris

“We kijken uit naar het derde deel van de Europese tour van The FRIENDS Experience in Amsterdam”, zegt Stacy Moscatelli, co-president en Chief Strategy Officer van Original X Productions. “FRIENDS fans in Amsterdam en bezoekers kunnen de wereld van de iconische serie binnenstappen, hun favoriete momenten opnieuw beleven en de show als nooit tevoren vieren. Voor de Europese tour van The FRIENDS Experience werkt Original X Productions samen met The Luna Entertainment Group en Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment, om deze ongelooflijke interactieve ruimte in Amsterdam tot leven te brengen en de wereldwijde fandom van FRIENDS te vieren.”

The Friends Experience – Paris

Informatie over The FRIENDS Experience – kaarten te koop vanaf vrijdag 11 augustus 2023 bij Ticketmaster.nl.

Data: vrijdag 1 september 2023 t/m 19 november 2023

Woensdag t/m donderdag geopend vanaf 11.00 uur en vrijdag t/m zondag geopend vanaf 10.00 uur. De volledige tijdsloten zijn te vinden op de website.

The Friends Experience – Paris

Tickets vanaf:

Volwassenen €22,00 (incl. servicekosten)

Kind €19,50 (incl. servicekosten)

Admission Plus €45,50 (incl. servicekosten)

VIP €95,00 (incl. servicekosten)

Adres: The FRIENDS Experience – Tt. Vasumweg 31, 1033 SB Amsterdam



Om zich voor te bereiden op The FRIENDS Experience, kunnen bezoekers alle seizoenen van FRIENDS streamen op HBO Max.