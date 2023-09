The Glenrothes 42: een meesterwerk van tijd en geduld

Sta paraat om je smaakpapillen op een onvergetelijke reis te sturen, want The Glenrothes laat je graag kennis maken met hun laatste meesterwerk: een 42 jaar oude single malt whisky met een gelimiteerde oplage.

Proef de rijke geschiedenis van The Glenrothes

The Glenrothes, de gerenommeerde Schotse distilleerderij die bekend staat om zijn vakmanschap en toewijding aan kwaliteit, heeft eerder dit jaar met grote trots hun langverwachte 42 jaar oude single malt gelanceerd. Deze exclusieve whisky is het resultaat van 42 jaar zorgvuldig rijpen in geselecteerde eikenhouten vaten, op het landgoed van The Glenrothes.

Een smaakvol avontuur

Master Distiller Laura Rampling heeft de drank geselecteerd uit slechts vier vaten die volgens haar het hoogtepunt van smaak hadden bereikt. Dit heeft geresulteerd in een vloeistof die de veranderende kleuren van het landschap rond Rothes, Schotland, weerspiegelt en tot uiting komt in het levendige smaakprofiel van de whisky. The Glenrothes 42 wordt gekenmerkt door zijn diepe, rijke amberkleur en aroma’s van zongerijpte abrikozen, gesuikerde amandelen, sinaasappelschil en korianderzaad. Bij de eerste slok onthult deze whisky een weelderig smaakprofiel met op het gehemelte romige vanille, honingraat en geurige sinaasappelolie, die allemaal naadloos samenkomen in een langdurige, warme afdronk.

Kunst verpakt in een fles

De verpakking van de fles is al een kunstwerk op zich. Geïnspireerd door de kleur en het karakter van de Schotse Hooglanden, de thuisbasis van de distilleerderij, is het landschap doorvertaald in een kleurrijke reliëfverpakking. Elke fles wordt zorgvuldig met de hand gebotteld en verpakt in een luxe presentatiekist die de elegantie en het vakmanschap van deze unieke release weerspiegelt. Met een zeer beperkte oplage, slechts 1134 flessen, zal deze whisky ongetwijfeld snel de aandacht trekken van verzamelaars en kenners van over de hele wereld.



Vanaf week 38 is The 42 van The Glenrothes ter verkrijgen bij o.a. Topdrinks en bij geselecteerde zelfstandige slijters.