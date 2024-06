‘The Headliner’- een zoektocht naar hét nieuwe podiumtalent van Nederland

Laatst geüpdatet op juni 5, 2024 by Redactie

Een prijs waar elk beginnend artiest alleen maar van kan dromen, dát wordt de inzet bij ‘The Headliner’. In de nieuwe talentenjacht gaan twee coachteams de strijd met elkaar aan: Nick Schilder & Typhoon en Jacqueline Govaert & Kraantje Pappie. Samen met andere professionals uit de muziekindustrie gaan zij de kijker helpen bij het kiezen van dé nieuwe livesensatie van Nederland. Want net als tijdens een optreden voor een volle zaal bepaalt uiteindelijk je publiek het succes van morgen. ‘The Headliner’ is vanaf 2025 te zien bij RTL 4.

Anders dan andere talentenjachten, focust ‘The Headliner’ zich niet enkel op de beste stem. Het draait om het totale entertainmentpakket: de kracht om het publiek mee te slepen en een zaal plat te spelen. De deelnemers nemen plaats in één van de twee coachteams, geleid door de coachduo’s Jacqueline Govaert & Kraantje Pappie en Nick Schilder & Typhoon, en strijden uiteindelijk om een felbegeerde plaats in de finale.



De winnaar ontvangt een prijs ‘money can’t buy’: optredens op verschillende festivals, een clubtour door heel Nederland en een spot bij ‘De Vrienden van Amstel LIVE 2026’. Deze kans biedt een vliegende start voor een veelbelovende carrière in de entertainmentindustrie.



Een uniek element van ‘The Headliner’ is het bewegende podium. Tijdens de optredens krijgen deelnemers direct feedback van het publiek: het podium stijgt bij genoeg stemmen, maar zakt bij onvoldoende stemmen. Dit visuele element voegt een extra dimensie toe aan het programma, omdat deelnemers op deze manier voortdurend de aandacht van het publiek vast moeten houden.

Team Jacqueline Govaert & Kraantje Pappie

“Een grote hoeveelheid likes of één hitje klinkt fijn, maar een goede liveshow gaat jaren mee. Ben jij gemaakt voor het podium en doe je alles voor het hardste applaus? Geef je dan op voor ons team!”

Team Nick Schilder & Typhoon

“Ben je bereid alles te geven? Heb je liefde voor muziek én heb je doorzettingsvermogen? En wil je gecoacht worden door twee mensen met jarenlange podiumervaring? Meld je dan aan voor ons team!”

In het werkveld ontstaan

Het concept voor ‘The Headliner’ is ontstaan tijdens ‘De Vrienden van Amstel LIVE 2023’, waar Nick Schilder, Typhoon, Kraantje Pappie, Jacqueline Govaert en concertorganisator Machiel Hofman aan het brainstormen waren over een concept voor het laden van nieuw talent. Hun idee hebben zij verder doorontwikkeld met Talpa Studios. Het resultaat: een programma dat de kloof tussen talentenjachten en het livecircuit wil overbruggen. De deelnemers doorlopen verschillende fases waarin ze niet alleen de coaches, maar ook het publiek, kaartkopers, boekers en zaaleigenaren moeten overtuigen van hun talent.



Met ‘The Headliner’ willen we niet alleen nieuwe talenten ontdekken, maar ook de schijnwerpers richten op het belang van liveoptredens. Een zoektocht naar artiesten die de magie van het podium begrijpen en het publiek kunnen betoveren. Of je nu een zanger, band, rapper of DJ bent, als jij de zaal voor je weet te winnen, zijn wij op zoek naar jou!



Aanmelden kan vanaf nu via: www.rtl.nl/theheadliner



‘The Headliner’ wordt geproduceerd door Talpa Studios en is vanaf 2025 te zien bij RTL 4.



