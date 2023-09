‘The Life Trail’: een onvergetelijk avontuur voor jongeren om grenzen te verleggen en uitdagingen aan te gaan

Laatst geüpdatet op september 18, 2023 by Redactie

De maatschappij is complexer dan ooit en met name jongeren worstelen met het maken van keuzes, hun gevoel voor eigenwaarde en de vraag hoe ze om moeten gaan met de uitdagingen die het leven ze voorschotelt. Acht jongeren met allemaal een persoonlijke uitdagingen van eenzaamheid en depressies tot het kampen met genderidentiteit, krijgen in ‘The Life Trail’ de mogelijkheid om intensief aan de slag te gaan met zichzelf en hun grootste uitdagingen te overwinnen. Acteurs Nasrdin Dchar en Walid Bembarek zijn niet alleen onderdeel van deze groep, maar hebben ook zelf hun eigen uitdagingen. Met Erik Wegewijs, bekend van ‘Special Forces VIPS’, als inspirerende en motiverende gids maken ze een avontuurlijke reis door Zwitserland met als ultiem doel samen de eindstreep halen. Het programma is vanaf vrijdag 6 oktober wekelijks te streamen bij Videoland.



Nasrdin Dchar: “Het is echt schokkend om te zien hoeveel jonge mensen kampen met mentale gezondheid. Als je de cijfers ziet over de verschillende problemen, komt dat echt keihard binnen. En dat is dan ook precies de reden waarom we dit willen doen. Met dit programma willen we jongeren helpen om hun eigen grenzen te ontdekken en te verleggen.”



Walid Benmbarek vult aan: “Ruim een week zijn we, net zo onwetend als de rest, met acht deelnemers op pad geweest waarbij we echt iets voor ze wilden betekenen. Gedurende de reis die we met ze afleggen, willen we ze handvaten bieden voor een nieuwe stap. Ons belangrijkste doel is dat iedereen de allerbeste versie van zichzelf wordt.”



Erik Wegewijs sluit af: “Vanaf het eerste gesprek dat ik met Nasrdin en Walid had, voelde ik al dat zij vanuit dezelfde maatschappelijke betrokkenheid aan een format hadden bijgedragen als ik. Hierdoor konden we van twee formats één maken en ontstond ‘The Life Trail’. Mensen ervaringen geven en ze laten voelen hoe het is om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun vooruitgang en successen, is voor mij persoonlijk het belangrijkste doel van het programma.”



De aanmeldingen voor het programma waren overweldigend met maar liefst meer dan 4400 aanmeldingen, wat aangeeft dat deze problematiek onder de aandacht brengen belangrijker is dan ooit. De acht jongeren die we gaan zien, zijn Simone (23), Jonell (20), Bob (20), Melvin (23), Desley (19), Nina (21), Basma (27) en Moo (20).



‘The Life Trail’ is ontwikkeld door SimpelZodiak en RTL Creative Unit samen met van Nasrdin Dchar, Walid Benmbarek en Erik Wegewijs. De productie ligt in handen van SimpelZodiak en het programma is vanaf vrijdag 6 oktober wekelijks te streamen bij Videoland en heeft acht afleveringen.

Naamsvermelding: Shotbysud