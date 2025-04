The Ordinary Multi-Antioxidant Radiance Serum

Laatst geüpdatet op april 9, 2025 by Redactie

The Ordinary introduceert het nieuwe Multi-Antioxidant Radiance Serum: inclusief acht antioxidanttechnologieën voor een beschermde en stralende huid gedurende de nacht.



Een recent wereldwijd onderzoek heeft aangetoond dat 94% van de ondervraagden een verbeterde gezichtshuid verlangden.* Termen als ‘uitstraling’ en een ‘gezonde, stralende huid’ werden genoemd als belangrijkste eisen.



Een stralende huid, een gewilde huidkwaliteit in de beautyindustrie, wordt vaak omschreven als de ‘glanzende’, ‘gezonde’ of ‘heldere’ look van iemands teint. Maar deze oppervlakkige omschrijvingen verschillen vaak tussen regio’s, huidtinten en -types, waardoor er uiteindelijk verwarring ontstaat over wat een stralende huid nu eigenlijk is, wat vervolgens ook weer van invloed is op aankoopbeslissingen.



The Ordinary is voortdurend bezig met het ontraadselen van ingrediënten en het toegankelijk maken van huidverzorging voor iedereen. Nu willen ze consumenten ook een nieuwe kijk bieden op antioxidanten en een stralende huid, door hen te laten zien dat er veel meer komt kijken bij een stralende huid dan wat aan de oppervlakte te zien is.



The Ordinary het Multi-Antioxidant Radiance Serum is een multi-actief huidserum voor dagelijks gebruik met acht technologieën. Het biedt een holistische bescherming tegen stressfactoren van buitenaf en laat een doffe huid zichtbaar stralen. De formule zorgt niet alleen voor een stralende huid, maar helpt ook om de huidtint te egaliseren, de huidtextuur gladder te maken en fijne lijntjes en rimpels te vervagen; allemaal factoren die de zichtbaarheid van huidveroudering verminderen en zorgen voor een heldere teint.

Het verband tussen antioxidanten en een stralende huid

Antioxidanten zijn moleculen die helpen om vrije radicalen en hun schadelijke effecten te neutraliseren. Vrije radicalen zijn onstabiele moleculen die schade kunnen toebrengen aan de huid en kunnen bijdragen aan algemene problemen zoals tekenen van veroudering en een doffe huid.



Iedere dag wordt de huid blootgesteld aan diverse schadelijke omgevingsfactoren, zoals UV-licht en vervuiling. Wanneer je keer op keer blootgesteld wordt aan dit soort omgevingsstressoren kunnen vrije radicalen in de huid groeien, wat kan leiden tot vroegtijdige tekenen van huidbeschadiging en huidveroudering, zoals fijne lijntjes en rimpels, een ongelijkmatige teint en dofheid.



Antioxidanten in huidverzorging werken neutraliserend en bieden de huid bescherming op moleculair niveau. Ze helpen de schade te beperken die wordt veroorzaakt door bovengenoemde negatieve factoren van buitenaf, wat resulteert in een stralende huid en gezonde teint.



Er zijn zes kenmerken die – ongeacht huidskleur en huidtype – zorgen voor het stralende uiterlijk van de huid. Het is vooral de lichtreflectie van de huid die zorgt dat deze er stralender uitziet, maar ook andere kenmerken zoals stevigheid, een minimale textuur, een egale, evenwichtige teint en hydratatie dragen in grote mate bij aan een glanzende huid.

Meer dan vitamine C

Vitaminen zijn waarschijnlijk de meest gebruikte en bekendste antioxidanten in huidverzorging. Toch zijn er veel verschillende antioxidanttechnologieën; van vitamines tot plantaardige en synthetische stoffen. Terwijl het gebruik van één antioxidant in een routine dus nog steeds voordelen biedt, kan het gebruik van meerdere antioxidanten een meer holistische en effectievere benadering van antioxidantondersteuning bieden, met extra voordelen.



The Ordinary’s Multi-Antioxidant Radiance Serum gebruikt maar liefst 8 essentiële antioxidanttechnologieën om deze voordelen te optimaliseren:



Ascorbylglucoside

EGCG Acetyltetrapeptide-2

Ginsengextract

Heptapeptide-6

Tremella Fuciformis

Sporocarp extract

Tocotriënolen

Ergothioneïne



Deze antioxidanttechnologieën bieden diverse voordelen, waaronder de verbetering van fijne lijntjes en rimpels door ascorbylglucoside, een gestabiliseerde vorm van vitamine C, en de bescherming tegen externe stressfactoren door ginsengextract en EGCG.

Het doet ’s nachts het werk voor jou

Dit boosting serum voor een stralende huid biedt een veelzijdige manier van antioxidant skincare en kan zowel overdag als ’s nachts worden gebruikt.



Antioxidanten worden meestal gezien als onderdeel van je huidverzorgingsroutine in de ochtend, zodat ze bescherming kunnen bieden tegen stressfactoren van buitenaf die je gedurende de dag kunt tegenkomen. Bij gebruik overdag helpt de serumtextuur de huid inderdaad te beschermen tegen de schadelijke effecten van vervuiling, en zorgt het ook voor langdurige hydratatie en ondersteuning van de barrière voor een veerkrachtigere huid.



Maar eigenlijk zijn antioxidanten ’s nachts net zo belangrijk. De hele dag door verzamelt je huid omgevingsstress die hersteld moet worden als je slaapt. Dus door antioxidanten te gebruiken voordat je naar bed gaat, kunnen ze ‘s nachts werken om je huid te ondersteunen bij het herstel, zodat je in de ochtend wakker wordt met een meer stralende huid. Zie het antioxidant als het persoonlijke slaapmiddel van je huid.



We raden aan om deze formule niet naast peptiden te gebruiken en de ingrediënten in verschillende routines te scheiden.



The Ordinary Multi-Antioxidant Radiance Serum Prijs: 30mL | €16.80