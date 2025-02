The Ordinary Serum Foundation is terug!

Laatst geüpdatet op februari 28, 2025 by Redactie

The Ordinary brengt hun favoriete Serum Foundation terug voor een beperkte tijd – Verzeker je van je kleur! The Ordinary lanceerde hun Serum Foundation in 2017 met een wachtlijst van 25.000 personen en werd al snel een vast product voor het merk naast hun uitgebreide wetenschappelijk geleide huidverzorgingsaanbod, gewild vanwege de vloeibare, serumachtige textuur, natuurlijke huidfinish en toegankelijke prijzen.



De foundations van The Ordinary werden in 2022 stopgezet, maar omdat de community consequent vroeg om deze formules terug te laten keren, luisterde The Ordinary! Hun populariteit spreekt boekdelen en heeft onze teams ertoe aangezet om ze terug te brengen naar degenen die er het meest van hielden. The Ordinary Serum Foundation is tijdelijk beperkt verkrijgbaar in zijn volledige 36-kleurengamma.

Huid moet eruitzien als huid

De missie: een serumfoundation opnieuw lanceren die niets doet. Geen claims, geen voordelen, alleen pigment. Deze Serum Foundation is gebaseerd op water en goed onderzochte siliconen met een hoge vluchtigheid (siliconen die verdampen), wat een uitzonderlijk gladde finish op de huid geeft, waarbij pigment achterblijft zonder een dikke film. ​ ​Hoewel The Ordinary Serum Foundation niet bedoeld is om onvolkomenheden te maskeren en geen actieve ingrediënten bevat, kan een goede huidvoorbereiding een fundamentele stap zijn om het product optimaal te laten presteren.

Foundation voor je foundation

Huidvoorbereiding is de ultieme manier om ervoor te zorgen dat je huid in optimale conditie is om te combineren met een foundationapplicatie. Bekijk hieronder enkele aanbevolen regimes op basis van verschillende huidcondities.

Het droge huidregime

1. Squalaanreiniger

​2. Hyaluronzuur 2% + B5 (met ceramiden)

​3. Natuurlijke vochtinbrengende factoren + fytoceramiden

​4. Serumfoundation

Het vette huidregime

1. Glucoside schuimende reiniger

​2. Niacinamide 10% + zink 1%

​3. Natuurlijke vochtinbrengende factoren + bètaglucaan

​4. Serumfoundation

Het Age Support Regimen

1. Squalaanreiniger

​2. Multi-Peptide + HA Serum

​3. Natuurlijke Moisturizing Factors + HA

​4. Serum Foundation

Vind jouw perfecte match

De ondertoon van je huid is de toon onder je huid die naar de oppervlakte komt om de algehele kleur te beïnvloeden. Inzicht in je ondertoon van je huid kan bijdragen aan het kiezen van jouw perfecte kleurmatch uit onze 36 tinten.



De ondertoon van je huid kan warm, koel, rood of neutraal zijn. Ontdek hieronder wat deze termen betekenen. Je zult deze classificaties op al onze foundations zien:

Y: Gele ondertoon (warm)

Een vleugje geel, perzik of een gouden teint. Als aderen groen lijken, heeft iemand een gele ondertoon. Dit is vaak het geval bij een meer gepigmenteerde huid die snel bruin wordt.

P: Roze ondertoon (koel)

Een vleugje blauwachtige, roze of een roodachtige teint. Als aderen blauw of violet lijken en de huid een rozeblauwe tint heeft, heeft iemand een roze ondertoon. Dit geldt vaak voor minder gepigmenteerde huid die niet snel bruin wordt of verbrandt.

R: Rode ondertonen

Bij meer gepigmenteerde huid duiden hints van rood op een warme ondertoon.

N: Neutraal

Geen duidelijke hints van roze of geel. Als aderen blauwgroen lijken, heeft iemand een neutrale ondertoon.



Bestel hier de foundation.