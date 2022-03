The Rolling Stones met Sixty European Tour naar Nederland

The Rolling Stones komen weer naar Nederland: op maandag 13 juni treedt de band op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam in het kader van hun Europese SIXTY tournee. De kaartverkoop voor dit concert start vrijdag 18 maart om 10:00 via Ticketmaster.

De SIXTY tournee, naar aanleiding van hun zestigjarig jubileum, brengt de band voor veertien shows naar tien Europese landen. De Stones ‘keep on rolling’, zeggen ze zelf, en gaan terug naar waar het allemaal begon: op tournee door Europa, langs volgepakte stadions, met een gloednieuwe productie. Met SIXTY maken Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood ook hun langverwachte terugkeer in hun moederland, het Verenigd Koninkrijk, met een speciaal concert in de thuishaven van Liverpool FC. Daar in Anfield spelen ze hun eerste stadionconcert in de stad ooit, en treden daarmee voor het eerst in vijftig jaar weer eens op in Liverpool. Daarna geven ze maar liefst twee optredens in het Londense Hyde Park; zie de volledige Europese speellijst hieronder.

Zoals je mag verwachten voor hun zestigste verjaardagsfeest trakteren de Stones fans op een unieke setlist, vol met klassiekers zoals ‘‘Gimme Shelter’, ‘Paint It Black’, ‘Jumpin’ Jack Flash’, ‘Tumbling Dice’, ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’, ‘Start Me Up’ en nog veel meer. Maar het zou geen Rolling Stones concert zijn zonder ook wat verrassingen per optreden; zo komt ook een selectie onverwachte keuzes uit hun enorme arsenaal aan nummers voorbij. SIXTY krijgt bovendien een geheel nieuwe productie, inclusief een enorm podium, bijzondere lichtshow en dito video ontwerp, allemaal speciaal vervaardigd voor deze langverwachte Europese tournee. Bovendien maakte de Britse ontwerper Mark Norton een speciale, nieuwe versie van de Rolling Stones tong, het handelsmerk van de band.

De tournee waar fans lang naar uitkeken, geproduceerd door Concerts West/AEG Presents, begint op 1 juni in het Wanda Stadion in Madrid en reist daarna door naar München, Amsterdam, Bern, Milaan, Londen, Brussel, Wenen, Lyon, Parijs en Gelsenkirchen, om op 31 juli af te sluiten in Stockholm.

SIXTY is de opvolger van hun succesvolle, kritisch bejubelde en bestverkopende Amerikaanse No Filter-tournee, die de band in het najaar van 2021 langs uitverkochte stadions in de VS leidde en waarvoor ze meer dan een half miljoen tickets verkochten.

THE ROLLING STONES – SIXTY

Maandag 13 juni, Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

Aanvang: 19:30 uur | Entree: Vanaf €84,- (incl. servicekosten)

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 18 maart om 10:00 via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).