The School of Life: 10 levenslessen van de afgelopen 10 jaar

De herfst is officieel begonnen en daarmee ook een periode van meer naar binnen keren. Of het nu met een warme kop thee, een tijdschrift en een zachte deken op de bank is, of vaker mediteren en binnen sporten in plaats van buiten. Dit seizoen leent zich ervoor om tot rust te komen en weer bij jezelf stil te staan. Kijken wat jij, net als de bladeren die van de bomen vallen, los wilt laten. Josine Peters, directeur van The School of Life Amsterdam, helpt met haar team al tien jaar vele verschillende individuen en organisaties om zichzelf beter te begrijpen en te groeien op het gebied van emotionele intelligentie. Zelfkennis is namelijk het begin van alle wijsheid, is hun motto.



Josine Peters, directeur van The School of Life Amsterdam: “Van ideeën, naar plannen en handelen is soms best een lastige weg. In theorie weten we vaak wel wat we willen bereiken, maar dat betekent niet altijd dat we er dan ook naar handelen. Er zijn zoveel afleidingen in de wereld en velen van ons hebben meerdere rollen te vervullen en vele ballen in de lucht te houden. Dan helpt het om je kernwaarden, dat waardoor jij je wilt laten leiden, steeds opnieuw te herinneren. Daarom hebben we onze favoriete tien levenslessen van de afgelopen tien jaar voor je op een rijtje gezet, zodat je deze als leidraad kunt gebruiken om weer aan je eigen kracht herinnerd te worden, je persoonlijke groei te stimuleren en daarmee meer voldoening uit het leven te halen. Als school brengen wij niet alleen informatie over die je nog nooit gehoord hebt, maar we willen ook verankeren wat al eeuwen bekend is en in de praktijk vaak vergeten wordt. Dat maken deze 10 levenslessen zo relevant en effectief voor individuen en organisaties.”

1. Accepteer je imperfectie

Sorry, maar je bent onvolmaakt en imperfect. Niet getreurd: dat zijn we allemaal. De enige (schijnbaar) normale mensen, zijn de mensen die je niet goed kent. Ondanks al onze intelligentie en wetenschap, gaan we het maken van fouten, spijt, angst en pijn nooit uit ons leven verdrijven. Dit gegeven vraagt om mildheid richting onszelf en richting anderen.

2. Onderzoek je gekte

Wat is jouw unieke gekte en pijn? Hoe ben je door je kindertijd gevormd en wat is er lastig aan jouw karakter? Emotionele volwassenheid begint bij een begrip van je eigen typische gedragingen. Laten we stappen ondernemen om met onze afwijkingen om te gaan en ze inzetten als kracht in plaats van ze te zien als valkuil. Vraag ook aan anderen: op welke manier ben jij onmogelijk?

3. Train je emotionele vaardigheden

Dat onderwijs nodig is, is alom geaccepteerd in onze samenleving. We accepteren dat we moeten leren over getallen en woorden, natuurwetenschappen en geschiedenis, cultuur en economie. Maar veel minder vaak wordt gesteld dat het mogelijk, of zelfs noodzakelijk is om geschoold te worden in je eigen emotionele functioneren en dat van anderen. Hoe we onszelf en anderen steun kunnen bieden in zware tijden, hoe we omgaan met conflict en hoe we herkennen waar onze eigen grenzen en die van anderen zich bevinden. Onze emotionele intelligentie is niet iets dat vaststaat, maar iets wat we met onderwijs en training kunnen verhogen.

4. Verbind vanuit kwetsbaarheid

Erkenning inspireert hopelijk tot compassie, voor onszelf én voor anderen. Vanuit dat gevoel ontstaan waardevolle verbindingen. Het is schrijnend dat we zoveel moeite doen om er voor de wereld sterk uit te zien, terwijl het doorgaans de ietwat gênante, melancholische en angstige kanten van onszelf zijn die anderen vertederend vinden en vreemden in vrienden laten veranderen. Weten hoe we anderen niet te snel veroordelen en hoe we onze eigen kwetsbaarheid kunnen tonen, is het fundament van echte vriendschap. Iets waar universeel naar verlangd wordt.

5. Bevraag je aannames

Veel van ons handelen komt voort uit aannames waar we nooit echt goed bij stil hebben gestaan. Durf vragen te stellen. Waarom denk ik dat ik een goede baan nodig heb om gelukkig te worden? Is het echt zo belangrijk dat ik deze taak deze week af heb? Door verschillende perspectieven te verkennen, of soms misschien zelfs geforceerd argumenten voor het tegenovergestelde van wat we denken te zoeken, vinden we meer bewegingsruimte. Het zorgt voor een minder star wereldbeeld en helpt ons handelen vanuit meer begrip van wat we weten én van wat we eigenlijk niet helemaal zeker weten.

6. Neem de tijd om je gevoel te interpreteren

Als mens is het soms moeilijk om te registreren wat we eigenlijk vinden en voelen. Zo kunnen we boos of verdrietig, schuldbewust of afgunstig zijn, zonder dat we ons hier actief bewust van zijn. Onbewust verzetten we onszelf tegen ideeën die ons gevoel van kalmte en onze bevredigende illusies over onszelf bedreigen. ‘Natuurlijk zijn we niet boos, we zijn toch aardige mensen die geen wrok koesteren tegen oude geliefde familieleden.’ Om te weten wat we echt voelen is het belangrijk om af en toe stil te staan en met compassie onszelf te bestuderen. Dit kan op allerlei verschillende manieren, door de natuur in te gaan, te mediteren, onszelf vragen te stellen of een gesprek met een vriend, vreemde of therapeut te voeren. Leren luisteren naar je gevoel betekent niet dat je daarna je gevoel blind moet volgen. Want soms is kritisch luisteren ook belangrijk. Bijvoorbeeld: Ik merk dat mijn lichaam me vertelt dat ik me angstig voel, maar is er nu wel een echte bedreiging of ben ik misschien iets uit het verleden op deze situatie aan het plakken?

7. Overwin je romantische dwalingen

Liefde bestaat niet alleen uit bewondering voor kracht, maar draait ook om geduld en om medeleven voor zwakte. En om het vermogen om een mate van vergeving te schenken voor die menselijke kwetsbaarheid. We kunnen van niemand verwachten dat diegene ons compleet accepteert ‘zoals we zijn’. Leren en ontwikkelen zijn de kern van liefde. Echte liefde houdt in dat mensen elkaar helpen om de beste versie van zichzelf te worden. Bij elkaar passen is geen voorwaarde voor liefde; het is de verwezenlijking ervan. Romantische dwalingen zijn niet altijd gericht op een partner. Ook als het gaat over zaken als onze baan, hobby’s, kinderen of vakantie maken we snel de denkfout dat als iets goed is, het ook gelijk makkelijk moet zijn. Maar alles wat de moeite waard is, brengt je weleens uit balans.

8. Wanhoop met een glimlach

Hoewel er veel in het leven is waar we voldoening uit kunnen halen, zijn er natuurlijk ook momenten om verdrietig over te zijn. Dat mag maar realiseer je: we zijn niet individueel ‘vervloekt’. Tegen de achtergrond van een periode van duisternis kunnen veel kleine mooie dingen opvallen: een zonnige dag, een voorbijdrijvende wolk, de schemering, een tedere blik. Blijf genieten van één rustige dag, een paar prachtige bloemen of een intiem gesprek met een vriend. We kunnen leren hoe we de volle waarde ervaren van wat goed is. Wanneer, waar en in welke dosis het zich ook voordoet. Wanhoop kunnen we af en toe niet voorkomen, maar doe het met een glimlach en vertrouwen.

9. Realiseer je dat je niks voorstelt

We zijn minuscule bundeltjes vluchtige materie op een oneindig klein hoekje van een grenzeloos universum. Dit is een bevrijding. In plaats van te klagen dat we te klein zijn, zouden we ons moeten verheugen over de nederigheid van een machtige oceaan, een gletsjer of een planeet. Kosmische nederigheid, ons geleerd door de natuur, de geschiedenis en de lucht boven ons, is een zegen en een constant alternatief voor een leven van hectiek, humorloosheid en angstige trots.

10 Breng verandering van binnenuit

Als je je eigen beperkingen een plek kan geven, kan je aan de slag gaan met wat er volgens jou echt toe doet. In plaats van streven naar geluk, spreken we bij The School of Life liever over het streven naar voldoening. Het probleem is namelijk dat als we jachtig zoeken naar ervaringen die ons een geluksgevoel opleveren, we er uiteindelijk bekaaid van afkomen. Want leven op een manier die voldoening brengt en waarmee je van betekenis bent voor anderen, gaat niet altijd over rozen. Je mooie plannen zullen op weerstand stuiten, je zult soms te veel hooi op je vork nemen, het waardevolle werk dat je doet levert misschien niet veel status of geld op, je geliefden zullen ziek worden en sterven. Maar op het moment dat jij op je sterfbed belandt, kun je met trots terugkijken op je leven. Ondanks je imperfectie en de fouten die je hebt gemaakt, was het goed genoeg. En goed genoeg is meer dan goed genoeg.

Tot slot

Klamp je vooral niet vast aan deze regels, maar gebruik ze om ruimte, troost of inspiratie te vinden.



Het 10-jarige jubileum van The School of Life Amsterdam wordt gevierd in de flagshipstore aan het Frederiksplein in Amsterdam, met een Business Breakfast en online met gratis online talks. Op 12 oktober is er een jubileum event met muziek en sprekers in de Nationale Opera & Ballet in Amsterdam.

