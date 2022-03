The ultimate tanning guide by Tanrevel

Ze laten strepen of een ongewenste oranje teint achter, ruiken uiterst onprettig, zorgen voor vlekken op je favoriete witte T-shirt en laten een zeer ongewenste nevel achter in je haar. Zelfbruiningsproducten, we blijven ze spannend vinden. Nou weet iedereen die het Tanrevel device in handen heeft gehad wel beter: de Scandinavische self tan gadget zorgt namelijk voor een vegan, natuurlijk ogende, net-door-de-zon-gekuste tan. Maar toch, we bleven met vragen zitten en dus vroegen niemand minder dan Tanrevel’s self tan expert Aida Soltan om advies en antwoorden op onze grootste self tan vragen.

In gesprek met Self tan Pro Aida Soltan

So PR: Laten we beginnen bij het begin. Wat maakt Tanrevel anders dan elk ander zelfbruin product dat je ooit eerder hebt geprobeerd?

Aida: De manier van aanbrengen van Tanrevel is uniek in zijn soort en komt zo dicht mogelijk bij een spray tan in een salon maar dan voor thuis. De procedure is eenvoudig en laat een natuurlijke tan achter – vrij van rommel.

Lees ook: Hoe stick en spray zonnebrandmiddelen te gebruiken

So PR: Hoe bereid je je voor op de beste tan ooit? Aida: PREP JE HUID! Start met jezelf, 24 uur voor het aanbrengen, een zachte exfoliatie behandeling te geven om extra oliën en dode huidcellen te verwijderen. Hierdoor kan de formule beter aan je huid blijven “plakken” als het ware en gaat je tan langer mee.

So PR: Hoe zorg je ervoor dat je tan langer mooi blijft?

Aida: Hiervoor neem ik jullie graag mee in mijn 3 stappen plan.

1, Gebruik geen douchegel of exfoliërende producten bij het afspoelen van de spray tan de eerste keer dat je gaat douchen, spoel alleen af met water. Na de eerste keer kun je weer douchegel zoals gewoonlijk gebruiken

2, Wrijf, schrob of boen de huid niet met een handdoek, het is beter om de huid na het douchen met de handdoek droog te deppen

3, Een ander belangrijk onderdeel, tan of geen tan, is om de huid elke dag te hydrateren met een crème.

So PR: Wat zijn de grootste misvattingen rondom self tan?

Aida: Het ene zelfbruiningsproduct is ABSOLUUT niet het andere, er zit een heel groot verschil in de kwaliteit, kleur en intensiteit en dus ook in het resultaat.

So PR: Hoe bepaal je de intensiteit van de kleur, veel trial & error?

Aida: Als het gaat om het bepalen van de intensiteit van de kleur, is het beste advies dat ik je kan geven het uitproberen! Begin met één laag en als je een intenser resultaat wil, breng dan pas een andere aan.

So PR: Help, ik ben heel onhandig (en wil niet oranje worden): is Tanrevel dan ook een optie voor mij?

Aida: Nou, dat zijn we allemaal wel eens! Daarom is Tanrvrel de perfecte optie voor jou, en hem, en haar en hen. Het is gemakkelijk te gebruiken en je kunt zelf de intensiteit bepalen. Begin met het aanbrengen van één laag en breng een extra laag aan voor een intenser resultaat.

So PR: Self tan, past het het hele jaar door in een beautyroutine?

Aida: Oh JA! Het beste van Tanrevel is dat je je intensiteit zelf kunt bepalen, hoe meer lagen je gebruikt, hoe intenser je tan.

So PR: We moeten het er toch over hebben, touch- ups, na hoeveel dagen ben je weer klaar voor een nieuwe spritz?

Aida: Dit verschilt echt van persoon tot persoon. Zelf gebruik ik het om de drie dagen om het resultaat bij te werken en altijd een zomers fris resultaat te hebben.

Lees ook: Tips om veilig te zonnen onder een zonnebank

So PR: Als afsluiter: wat zijn de grootste don’ts en beste do’s als het gaat om self tan?

Aida: Do, Gebruik het product op een gereinigde huid voordat je make-up aanbrengt.

Don’t, Gebruik geen deodorant en producten die oliën bevatten voordat je Tanrevel gebruikt.

Dat waren ze dan, de vragen waar we ‘s nachts door wakker bleven en de antwoorden waar we alleen maar van konden dromen met dank aan Tanrevel en diens self tan expert Aida.