The Voice of Holland en The Voice Kids keren vanaf januari 2026 terug bij RTL 4

Laatst geüpdatet op maart 31, 2025 by Redactie

RTL en ITV Studios Netherlands bevestigen de terugkeer van The Voice of Holland in januari 2026, gevolgd door The Voice Kids later dat jaar. Chantal Janzen, Edson da Graça, Jamai Loman en Quinty Misiedjan nemen de presentatie voor hun rekening. Ilse de Lange, Willie Wartaal, Suzan & Freek en Dinand Woesthoff zijn de nieuwe coaches van The Voice of Holland en Claude, Ilse de Lange, Flemming en Emma Heesters voor The Voice Kids. Vanaf vandaag kunnen talenten zich aanmelden voor beide programma’s via rtl.nl/tvoh.

Presentatie

Naast de terugkeer van bekende The Voice-gezichten Chantal Janzen en Jamai Loman, versterken nieuwe gezichten Edson da Graça en Quinty Misiedjan hen binnen de twee formats. Chantal Janzen en Edson da Graça presenteren samen The Voice of Holland en Jamai Loman en Quinty Misiedjan nemen de presentatie van The Voice Kids voor hun rekening. Deze mix van vertrouwde en nieuwe The Voice-gezichten zorgt voor een ideale combinatie van ervaring en vernieuwing.

Coaches The Voice of Holland

De coaches van The Voice of Holland zijn Ilse de Lange, Willie Wartaal, Suzan & Freek en Dinand Woesthoff. Ilse de Lange keert terug als coach en neemt opnieuw plaats in de iconische rode stoel. Willie Wartaal, Suzan & Freek en Dinand Woesthoff maken hun debuut.

Coaches The Voice Kids

Voor The Voice Kids keren de rode stoelen eveneens terug met een mix van bekende en nieuwe gezichten. Ilse de Lange neemt net als bij The Voice of Holland ook plaats in een rode stoel voor The Voice Kids terwijl Claude, Flemming en Emma Heesters hun eerste opwachting maken als coach en de jonge talenten begeleiden in hun muzikale reis.

Uniek format

Peter van der Vorst, Chief Content Officer van RTL:

“The Voice is een ijzersterk format dat wereldwijd gestart is bij RTL 4. Ik ben er trots op dat we straks weer al het talent dat Nederland rijk is dit unieke podium kunnen bieden. We zijn heel blij met het enthousiaste team van presentatoren en coaches. Wat ons betreft de perfecte balans tussen ervaren en nieuwe gezichten voor The Voice.



Samen met producent ITV hebben we alles in het werk gesteld om The Voice op een veilige manier terug te kunnen brengen. We hebben niet alleen intensief samengewerkt op de kwaliteit van de inhoud, maar ook op de kwaliteit van het proces. We zijn er klaar voor om de rode stoelen weer te laten draaien!”

Veilig en inspirerend

Laurens Woldberg, Managing Director, ITV Studios Netherlands:

“We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan onze organisatie, cultuur en onze werkprocessen. We vergeten het verleden niet, maar nemen alles wat we geleerd hebben mee om ervoor te zorgen dat we een veilige werkomgeving bieden aan iedereen die voor en achter de schermen bij onze programma’s betrokken is. The Voice is nog steeds een wereldwijde hit in meer dan 70 landen en we kijken er naar uit om dit format in Nederland terug te brengen.”

Aanmelden mogelijk vanaf vandaag

Vanaf vandaag kunnen talenten zich aanmelden voor The Voice of Holland en The Voice Kids via www.rtl.nl/tvoh. Voor The Voice of Holland zijn dat alle talenten geboren vóór 1 oktober 2009. Talenten geboren tussen 1 oktober 2009 en 1 september 2017 kunnen zich inschrijven voor The Voice Kids.



Talenten uit het niet (volledig) uitgezonden seizoen van The Voice of Holland en The Voice Kids in 2022 kunnen zich natuurlijk ook aanmelden.



Credits beeld: Mark Engelen