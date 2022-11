The Weeknd: After Hours til Dawn Global Stadium Tour

Laatst geüpdatet op november 29, 2022 by Redactie

Grammy Award-winnaar en multi-platina verkopende artiest The Weeknd heeft de data voor de uitbreiding van zijn After Hours Til Dawn Tour aangekondigd. Op zaterdag 24 juni 2023 geeft de Canadese zanger een concert in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. De kaartverkoop hiervan start vrijdag 2 december om 12.00 uur via Ticketmaster. De tweede etappe van de tour begint op zaterdag 10 juni in het Etihad Stadium in Manchester met daarna stops in Europa en Latijns-Amerika, waaronder Stockholm, Amsterdam, Mexico-Stad en Rio De Janeiro. De tour eindigt op zondag 15 oktober in Estadio Bicentenario la Florida in Santiago in Chili. Extra data voor 2023 worden binnenkort nog aangekondigd.



Het uitverkochte Noord-Amerikaanse deel van deze stadion tour was een ongelooflijk succes, waarbij bezoekersrecords werden verbroken en heeft meer dan $130 miljoen dollar tot nu toe opgebracht.



Abel “The Weeknd” Tesfaye werkt ook voor dit deel van zijn tour samen met het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, waar hij ambassadeur van is. Van de opbrengst van de tour gaat een deel naar het XO Humanitarian Fund, dat geld inzamelt voor de ongekende wereldwijde hongercrisis. Van elk verkocht ticket gaat € 1 naar dit belangrijke doel. Het fonds zamelde ook geld in tijdens het Noord-Amerikaanse deel van de tour, door een bijdrage van de ticketverkoop en een deel van de opbrengst van een exclusief tour t-shirt te doneren. Daarnaast werd er rechtstreeks een donatie van van $ 500.000 door The Weeknd zelf gedaan. De eerste ingezamelde 2 miljoen dollar gaat naar noodhulp op het gebied van voedsel en voeding in de meest voedsel onzekere regio’s van Ethiopië.



De tour staat in het teken van het album After Hours uit 2020 en zijn veelgeprezen album Dawn FM, dat in januari 2022 uitkwam. De hitsingle “Blinding Lights” werd uitgeroepen tot het nieuwe nummer 1 Billboard Hot 100-nummer aller tijden en overtrof Chubby Checker’s hit “The Twist” uit 1960. Kaytranada en Mike Dean zijn de special guests tijdens alle Europese data van de concerten van The Weeknd.



THE WEEKND – AFTER HOURS TIL DAWN GLOBAL STADIUM TOUR

+ special guests Kaytranada en Mike Dean

Zaterdag 24 juni 2023 | Johan Cruijff ArenA Amsterdam

Aanvang: 20:30 uur | Entree: Vanaf € 51,62,- (incl. servicekosten)



De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 2 december om 12.00 uur via www.ticketmaster.nl .