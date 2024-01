Thee: gezondheidsvoordelen en varianten

Thee is wereldberoemd en erg populair, komt oorspronkelijk uit China en wordt beschouwd als een traditie in India en Engeland. De populariteit van thee is enorm gestegen, niet vanwege de gemakkelijke bereiding, maar ook vanwege de vele gezondheidsvoordelen. Het is aan te raden om natuurvoedings- en dieetwinkels te bezoeken om de beste theesoorten te krijgen.

Thee is erg populair vanwege deze eigenschappen:

Het is diureticum. Het is een natuurlijk diureticum dat ons helpt gifstoffen uit ons lichaam te verwijderen.

Vermindert het risico op hart- en vaatziekten en voorkomt bloedstolling.



Het heeft antioxidanten. Antioxidanten zijn de kiem van vitamines, mineralen en vezels. Dankzij de vele eigenschappen vertragen antioxidanten het verouderingsproces.



Het heeft een hoog gehalte aan flavonoïden en vitamine H die de afweer van het lichaam helpen werken en celbeschadiging voorkomen.



Beschermt het immuunsysteem.

Soorten thee

De meest populaire zijn zwarte en groene thee, maar er zijn er honderden met verschillende helende eigenschappen die je zouden verbazen, we zetten hieronder de 8 bekendste op een rij:



Valeriaan. Het is bekend omdat het helpt om in slaap te vallen vanwege het ontspannende effect op het zenuwstelsel.



Anijs. De infusie wordt traditioneel gebruikt voor maag- en spijsverteringsproblemen.



Kamille is een van de meest voorkomende middelen tegen gastro-intestinale ongemakken, omdat het ontstekingsremmende, antibacteriële en schimmelwerende effecten heeft.



Munt. Het wordt gekenmerkt door zijn verfrissende smaak, omdat het rijk is aan vitamine C en carotenen (voorlopers van vitamine A).



Jamaica. Het is een uitstekende antioxidant die vitamine C levert en het immuunsysteem verbetert, evenals diuretische effecten.



Gember. Het is heilzaam bij allerlei maag- en spijsverteringsproblemen, en wordt ook gebruikt om verkoudheid te voorkomen en migraine te verlichten.



Kaneel. Zeer aromatisch en met gunstige effecten op het spijsverteringsstelsel, evenals ontstekingsremmende effecten die de bloedglucosespiegel reguleren.



Salvia. Van thee en infusies onderscheidt het zich door zijn bittere smaak, maar het heeft krachtige ontstekingsremmende en antiseptische effecten.



Een andere optie is om verse en gezonde infusies te maken door een beetje munt, kamille of venkel toe te voegen aan een kan drinkwater met een paar schijfjes citroen of sinaasappel en het resulterende mengsel zal een verfrissend drankje zijn dat de effecten van deze kruiden biedt.

Een kopje thee is een goede routine, hoewel het met mate moet worden geconsumeerd om excessen en ongemak te voorkomen. Als je de belangrijkste plaatsen leert die je moet bezoeken om je favoriete thee te verkrijgen, hoef je alleen maar meer te weten te komen over deze prachtige en gezonde wereld van infusies.