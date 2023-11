Therapie – een kijkje in de spreekkamer

Laatst geüpdatet op november 10, 2023 by Redactie

De vierdelige human-interest serie Therapie laat op integere wijze de intieme gesprekken tussen therapeut en cliënt zien die normaliter achter gesloten deuren plaatsvinden. Therapeuten Jim van Os, Cocky Drost, Dafna Zwarts, Imane Boujdaini en Helen van Empel behandelen cliënten die in volledige anonimiteit zaken zoals trauma, angst, psychose en seks- en drankproblemen bespreken. Daarnaast delen Hanneke Groenteman, Jurre Geluk, Sosha Duysker en oud-schaatser Stefan Groothuis hun ervaringen met therapie.



De therapeuten in Therapie hebben ieder hun eigen expertise. Psychiater Jim van Os (UMC Utrecht) behandelt patiënten met psychosegevoeligheid; Cocky Drost helpt christenen die vastlopen in hun seksleven; psycholoog Helen van Empel geeft mensen 1-uur-sessies; Dafna Zwarts is gespecialiseerd in kinderen en adolescenten met trauma’s; en bij GZ-psycholoog Imane Boujdaini komen vooral cliënten met een islamitische achtergrond.



Onbemande camera’s registreren de sessies met hun cliënten, die buiten beeld en anoniem blijven. Hun stemmen zijn nagesynchroniseerd om hun privacy te bewaken. Toch krijgen we zo een duidelijke inkijk in hun psyche. We leren ondertussen ook de wereld van de therapeuten zelf kennen: hoe verwerken zij de sessies, wat nemen ze mee naar huis en hoe gaan ze te werk? Ze stellen niet alleen hun therapieruimte, maar ook zichzelf open.



Naast de waargebeurde gesprekken tussen de therapeuten en hun cliënten, vertelt iedere aflevering een Bekende Nederlander over diens ervaring met therapie.



Jurre Geluk voelt niet zo heel veel maar wil wel voelen. Hij is vooral bezig met mensen te pleasen en met de hulp van therapie zoekt hij naar hoe hij zichzelf kan zijn.



Stefan Groothuis is tijdens zijn topsportcarrière depressief geworden, mede doordat hij werd beoordeeld op zijn prestaties maar niet op zijn persoonlijkheid. Inmiddels gaat het ondanks depressieve periodes beter, hij heeft nog steeds baat bij therapie.



Sosha Duysker verloor op elfjarige leeftijd haar moeder aan kanker. Jaren later loopt ze vast en besluit ze in therapie te gaan om hier beter mee om te kunnen gaan. Ze is nog steeds in therapie en raadt het iedereen aan.



Hanneke Groenteman heeft nooit een lange liefdesrelatie kunnen onderhouden. Na jaren gesprekken met een psychiater blijkt de oorzaak in haar onderduikperiode als kleuter te liggen. Inmiddels heeft ze hier dankzij therapie vrede mee.



Therapie is een format van het Vlaamse productiehuis Panenka, waar een vierde seizoen inmiddels in productie is voor de VRT. Therapie is een coproductie van HUMAN en De Haaien.



Therapie, vanaf dinsdag 28 november in zijn geheel te zien op NPO Start, en iedere week om 22:10 uur op NPO 3, HUMAN.