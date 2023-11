Tien voordelen van dagelijks citrusvruchten eten in de winter

Tijdens het koude seizoen zijn verkoudheid, griep en infecties gebruikelijk. Om ons hiertegen te beschermen moet ons immuunsysteem sterk en goed voorbereid zijn. En er is niets beter dan voedingsmiddelen die rijk zijn aan vitamine C, zoals sinaasappels en mandarijnen, in onze dagelijkse voeding op te nemen. Omdat hun ingrediënten de goede werking van ons immuunsysteem bevorderen en het voor ons gemakkelijker maken om dagelijks vijf stuks groenten en fruit te eten. Citrusvruchten bieden tal van voordelen voor ons en onze dagelijkse activiteiten in de winter. Hieronder leggen we er tien uit:

De voordelen van dagelijks citrusvruchten eten in de winter

1. Ze hebben een hoge voedingswaarde omdat ze vitamines en mineralen, kalium, calcium, carotenen en vezels bevatten, vooral pectine, wat voornamelijk helpt het cholesterol- en glucosegehalte in het bloed te verlagen.

2. Omdat ze weinig calorieën en veel water bevatten, zijn ze ideaal om onze dagelijkse voeding te verrijken zonder aan te komen.

3. Hun fytonutriënten zoals flavonoïden hebben een zeer positief effect op de cardiovasculaire gezondheid.

4. Bovendien kunnen ze verschillende ziekten helpen voorkomen vanwege hun enorme antioxiderende werking.

5. Dankzij hun ontstekingsremmende werking helpen ze infectieziekten te voorkomen, vooral in het koude seizoen, wanneer verkoudheid en griep alledaags zijn.

6. Zeer hydraterend. Citrusvruchten bestaan ​​voor 88% uit water en hebben daardoor een sterk hydraterende werking op de huid en het gehele organisme.

7. Ze bevorderen een gezonde darmflora. Vanwege het vezelgehalte is de suiker in de vruchten gezond.

8. Ze versterken het immuunsysteem. Dankzij hun vitamine C- en vitamine A-gehalte dragen ze ook bij aan de goede conditie van huid, haar, slijmvliezen, botten, enz.

9. Ze leveren foliumzuur. Foliumzuur is betrokken bij de aanmaak van rode en witte bloedcellen en bij de synthese van genetisch materiaal.

10. Mineralen voor dagelijkse activiteiten. Het bevat het meeste kalium, maar ook kleine hoeveelheden magnesium en fosfor en calcium, die uiterst belangrijk zijn voor het goed functioneren van ons organisme.

Sinaasappelen

Sinaasappelen zijn erg populair vanwege hun zoetzure smaak en hun hoge verfrissende sapgehalte. Ze zijn uiterst veelzijdig en worden in verschillende vormen aangeboden. Ze zijn heerlijk als hele vrucht te eten – onder de schil zit een witte laag genaamd albedo, die rijk is aan antioxidanten – maar ook als vers geperst sap. Deze veelzijdige vrucht kan direct als vrucht worden gegeten of als ingrediënt in voedsel worden gebruikt, vooral in deze tijd van het jaar waarin het ons voorbereidt op de kou. Het voorziet ons van foliumzuur, wat onder meer bijdraagt ​​aan de goede werking van ons immuunsysteem.

Kenmerken

Sinaasappelen bevatten mineralen en vitamines, maar hun echte pluspunt is hun hoge gehalte aan vitamine C, waardoor ze een natuurlijke antioxidant zijn. Deze vitamine beschermt cellen tegen oxidatieve schade. Tegelijkertijd ​vitamine C bij draagt aan de goede werking van het zenuwstelsel en helpt het vermoeidheid en uitputting te verminderen.

Mandarijnen en Clementines

Gemakkelijk te eten, vers en sappig: mandarijnen zijn een van de meest populaire vruchten onder consumenten voor een snelle en gezonde snack tussen de maaltijden. Bovendien zijn ze door hun verschillende maten en varianten (groter, kleiner, zoeter of zuur) geschikt voor elke smaak.

Kenmerken

Mandarijnen bevatten mineralen en vitamines en bevatten, net als sinaasappels, veel vitamine C, waardoor ze een sterke antioxiderende werking hebben. Dankzij hun hoge water- en vezelgehalte zijn ze extreem verfrissend en hydraterend. Nog een voordeel van deze vrucht: hij rijpt niet verder na de oogst, je kunt hem dus op elk gewenst moment eten.