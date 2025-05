Tienerproof reizen: de ultieme bergvakantie in Zuid-Tirol

Laatst geüpdatet op mei 22, 2025 by Redactie

Met een tiener op stap in een adembenemend landschap, boordevol activiteiten die nooit vervelen? Dat doe je in Zuid-Tirol! Laat je verrassen door de veelzijdigheid van deze Noord-Italiaanse parel en ontdek waarom Zuid-Tirol dé plek is voor een onvergetelijke gezinsvakantie, inclusief tieners!



Tieners niet de makkelijkste reisgezellen voor een gezinsvakantie? Niets is minder waar als je een programma op tienermaat samenstelt. En daar is de Italiaanse provincie Zuid-Tirol, waar je proeft van de Dolomieten, uitermate geschikt voor. Met bergkarts de helling afdalen, een nacht onder de sterrenhemel slapen, wilde vogels leren kennen, een imposante waterval bewonderen of een indrukwekkende hangbrug trotseren vermaken tieners zich net zo goed als de ouders.

Een portie adrenaline

Laat de adrenaline door je aderen gieren wanneer je met een bergkart de helling afdaalt. Deze driewielige karts zonder motor zijn speciaal ontworpen voor avontuurlijke tieners en volwassenen. Genesteld in het wandelgebied van Ladurns leidt de piste je op een spannende manier door de bossen van de berghelling. Een activiteit boordevol actie, met respect voor de natuur.

Een portie spektakel

Op zoek naar een adembenemend natuurspektakel? Maak dan in juli of augustus een wandeling door de spectaculaire Gilfenklamm-kloof. Laat je meevoeren over houten paden en bruggen, terwijl het water om je heen bruist en klettert. Op het hoogtepunt wacht een indrukwekkende waterval die met volle kracht naar beneden stort. Het ooit zuiver witte marmer, dat door de tijd in alle denkbare tinten groen is gekleurd, begeleidt je door de hele kloof, met imposante rotswanden die links en rechts oprijzen.

Een portie durf

Laat je hoogtevrees maar thuis en begeef je op de nieuwe, indrukwekkende hangbrug over de Marterloch-kloof. Met een lengte van 270 meter en een hoogte van 130 meter boven de kloof, trakteert de brug je op betoverende panorama’s. Het pad naar de brug volgt het historische muilezelpad, dat eeuwenlang de enige verbinding vormde tussen Bolzano/Bozen en het Sarntal. Treed in de voetsporen van handelaren, boeren en reizigers die deze route trotseerden. Informatieve borden nodigen je uit even stil te staan bij de fascinerende geschiedenis en de bouw van de hangbrug.

Een portie archeologie

Neem een duik in de prehistorie! Het openlucht archeologisch museum, gelegen nabij de vindplaats van Ötzi de IJsman in het Val Senales, laat zien waar en hoe Ötzi en zijn tijdgenoten 5.300 jaar geleden leefden. Steek zelf de handen uit de mouwen en waan je in vervlogen tijden. Maak vuur, leer de kneepjes van het brood bakken, test oude ambachten uit, neem pijl en boog ter hand of stap aan boord van een houten kano.

Een portie wildlife

Breng een bezoek aan het vogelopvangcentrum in Dorf Tirol en maak kennis met tal van roofvogels. Betreed het educatieve roofvogelpad en woon een vliegdemonstratie bij. Zo beleef je het fascinerende leven van diverse uilen en roofvogels van dichtbij. Nog wat tijd over? Laat je onderdompelen in de rijke geschiedenis van het kasteelleven in het nabijgelegen Kasteel Tirol.

Een portie waterpret

Ga de hoogte in (en weer naar beneden) bij de waterval van Parcines! Deze zomer biedt de abseil- en klimtour een ultieme kick, met verkoeling gegarandeerd. Rappel langs het donderende water, overwin touwlengtes op zo’n 100 meter hoogte en ervaar een avontuur dat je niet snel vergeet.

Een portie astronomie

Ga op sterrenjacht in Val d’Ega! Het sterrendorp Steinegg in Karneid neemt je aan de hand van een planetarium, een observatorium, een zonne-observatorium en een planetenpad en mee op een avontuurlijke reis naar werelden die vele lichtjaren van ons verwijderd zijn. Op zoek naar een hemelse overnachting? Slaap dan in één van de accommodaties met kamers die uitgerust zijn met telescopen, sterrenbeelden en ramen boven het bed die uitkijken op de sterrenhemel.

Een portie rust

Tot rust komen? Dat doe je tijdens een gezellige picknick. De uitgelezen plek hiervoor zijn de prachtige tuinen die het Kasteel Trauttmansdorff in Meran / Merano omringen. Ooit verbleef hier de beroemde Oostenrijkse keizerin Sissi wanneer ze in Meran was om te kuren. Meer dan 80 tuinlandschappen uit de hele wereld liggen in de vorm van een natuurlijk amfitheater rondom de centrale vijver met waterlelies. Op zwoele zomeravonden geniet je hier trouwens van een goedgevulde picknickmand vol heerlijke lekkernijen bij de waterlelievijver, inclusief sfeermuziek!

Credits beeld: Helmuth Rier