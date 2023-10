Tieners en social media: vijf dingen die ouders moeten weten

Laatst geüpdatet op oktober 18, 2023 by Redactie

Social media speelt voor de meeste tieners een belangrijke rol in het dagelijks leven. Het helpt hen om verbonden te blijven met vrienden, gemeenschap met anderen te vinden en een gevoel van verbondenheid te voelen. Maar hoeveel is te veel en is het gevaarlijker dan nuttig?



Cyberpesten, cyberstalking, verhoogde angst, blootstelling aan ongepaste inhoud en andere sociale druk, afleiding van school en problemen met het lichaamsbeeld zijn slechts enkele van de mogelijke valkuilen. Maar aangezien sociale media deel uitmaken van de wereld waarin we leven, kunnen we de telefoons of computers van onze kinderen niet zomaar wegnemen. Het gaat erom uit te zoeken hoe we hen kunnen begeleiden bij het gebruik van en het navigeren door deze tools. Hier zijn vijf tips die ouders kunnen gebruiken om tieners te helpen de negatieve gevolgen van sociale media te bestrijden.

1. Stel regels op

Probeer social media het beste zo lang mogelijk uit te stellen. Wanneer je kind klaar is om zijn eigen sociale media-accounts te hebben, moeten ouders een gesprek met hen voeren, regels en privacy-instellingen herzien,. Als je niet bekend bent met de sites of apps die ze gebruiken, neem dan de tijd om te leren wat je kinderen doen en zien.



Net zoals je je kind geen auto zou geven zonder dat het een rijbewijs heeft, moeten ouders ook parameters opgeven voordat een tiener sociale media gaat gebruiken. Bedenk hoe vaak en waar ze hun telefoon of computer zouden moeten gebruiken: is de eettafel verboden terrein? Hoe zit het in hun kamers met de deur dicht?

2. ‘Wordt vrienden’ of volg je kinderen

Sommige ouders geven prioriteit aan het respecteren van de online privacy van hun kinderen. Maar ouderschap gaat nooit over kinderen door het leven laten gaan zonder vangrails. Wanneer kinderen voor het eerst sociale media-accounts openen, zijn ze vaak gemotiveerd om volgers te verzamelen. Profiteer van dat venster om je ‘vrienden’ te worden met je kinderen, vooral omdat de meesten niet zo transparant zullen zijn of graag contact willen maken als ze ouder worden.



Het volgen van de online activiteiten van je kind betekent niet dat je ze bespioneert, maar ze moeten weten dat ouders op de hoogte zijn van en geven om wat ze van plan zijn. Tieners mogen bijvoorbeeld geen mensen toelaten die ze niet persoonlijk kennen op hun sociale medianetwerken en ze mogen nooit accountwachtwoorden met iemand delen.



Het is belangrijk om te onthouden dat de hersenen van tieners nog volop in ontwikkeling zijn en dat sociale media hen blootstellen aan zeer reële risico’s. Het is van cruciaal belang dat ouders er zijn om hen te helpen door dit uitdagende gebied te navigeren. Als je kind een sms of ander bericht met ongepaste inhoud ontvangt, kun je het beste de inhoud verwijderen en kort en bondig antwoorden: “Ik heb hier niet om gevraagd.

3. Modelleer het juiste gedrag

Als ouders heb je uiteindelijk alleen controle over jezelf. Dus bewust zijn van je eigen gedrag, of dat nu gaat om telefoongebruik of voeding en gezondheid, is een groot deel van het ouderschap. Als je iets hypocriet doet, zullen ze dat zien. Wees beschikbaar en creëer mediavrije ruimtes in je gezinsleven. Tieners kunnen veel inhoud online krijgen, maar ze hebben ouders nodig die hen waarden geven.

4. Herken eventuele gedragsveranderingen en bied aan om te praten

Wisselt de stemming van je tiener? Eten ze anders? Slapen ze meer of minder dan normaal? Isoleren ze zich in hun kamer? Dit zijn enkele tekenen waar ouders zich bewust van moeten zijn en bereid moeten zijn om erover te praten. Open een dialoog over het gebruik van sociale media door het kind. Let goed op het belang van het gebruik van ‘ik’ in plaats van ‘jij’-uitspraken.



In plaats van: “Je zit veel te veel op Instagram en dat is slecht voor je”, probeer dan: “Ik heb dit opgemerkt en ik maak me echt zorgen. Kunnen we erover praten?” Als ze op dat moment niet bereid zijn om te praten, laat ze dan weten dat je er bent als ze zich er klaar voor voelen.

5. Check regelmatig in

Praten met kinderen en tieners over sociale media is geen eenmalig gesprek. De sleutel, volgens experts, is regelmatig inchecken en alert zijn op en zich bewust zijn van het mediagebruik van je kinderen. Ouders willen hun kinderen misschien vragen hoe ze sociale media gebruiken – is het om updates te delen met hun vrienden, volgen ze bepaalde beroemdheden of influencers, zoeken ze advies of hulp – en hoe ze zich voelen wanneer ze het gebruiken.



Actief, aandachtig ouderschap is cruciaal. Het kan vermoeiend zijn, maar het is onze taak als ouders om ons bewust te zijn van wat onze kinderen doen en hoe we hen kunnen helpen zich zelfverzekerd, zelfbewust en veerkrachtig te voelen.