Tijd voor een effectieve check-up van jouw huidtype

De lente kan voor veel mensen niet vroeg genoeg beginnen. De eerste maanden van het jaar zijn niet voor iedereen gemakkelijk. De staat van je huid zegt veel over hoe je je voelt. ‘Lekker in je vel zitten’ is niet zomaar een uitspraak, je huid is een belangrijke indicator van wat er zich in je binnenwereld afspeelt. Als je moe bent wordt je huid bleek, sombere tijden kunnen hun weerslag hebben op je teint en een gezonde blos bewijst juist dat je lekker actief bent.

Your state of skin

Naast de kleine nuances in de dagelijkse staat van je huid, zijn er ook eigenschappen die langere tijd zichtbaar zijn en die horen bij jouw huidtype. Elk huidtype heeft zo z’n kenmerken. En hoewel het niet zo snel wisselt als je state of mind, kan ook je state of skin in de loop der tijd veranderen. Check dus af en toe je huidtype zodat je je huidverzorging erop kunt afstemmen.

Zorg goed voor jeSelfie

Nivea ontwikkelde een handige tool om je te helpen bij zo’n check, de NIVEA Skin Guide: www.nivea.nl/skinguide. Met een scan van je selfie wordt jouw huid uitvoerig geanalyseerd en ontvang je aanbevelingen die aansluiten op jouw huidtype. Als er bepaalde dingen zijn die je wil aanpakken zoals oneffenheden of een glimmende huid, kun je jouw persoonlijke vorderingen bovendien bijhouden in een digitaal huid dagboek. Zo krijg je inzicht in het effect van je huidverzorging van dag tot dag en of die wel de gewenste resultaten boekt.

The big 5, alle huidtypes op een rij

Glanzende T-zone, oneffenheden & droge wangen?

Je hebt waarschijnlijk een gecombineerde huid

De gecombineerde huid (what’s in a name?) is een combinatie van twee huidtypen; normale tot droge huid én een vette, onzuivere huid. De huid is gevoelig voor onzuiverheden op de T-zone (voorhoofd, neus & kin) maar de wangen zijn vaak juist droog. De kunst is om de juiste vochtbalans te vinden.

Tip: reinig je huid grondig met lauw water voordat je verzorgingsproducten aanbrengt en gebruik regelmatig vochtinbrengende crème.

Strak, jeukerig gevoel en last bij temperatuurverschillen?

Grote kans dat je een droge huid hebt

Een droge huid heeft een tekort aan vocht en vetten waardoor die soms wat strak en jeukerig kan aanvoelen. Je huid reageert snel op invloeden van buitenaf en kan geïrriteerd raken door bijvoorbeeld kou. Het is voor jouw huidtype belangrijk om de beschermende barrières van je huid te versterken.

Tip: met gezonde voeding voed je de huid van binnenuit en met natuurlijke oliën help je jouw huid om te ontspannen.

Fijne poriën, roze teint en weinig huidproblemen?

Jij hebt waarschijnlijk een gemiddeld huidtype

Jouw huid kan een hoop hebben, zelfs als je met je huidverzorging af en toe de mist in gaat hoeft dit geen grote gevolgen te hebben voor jouw huid. Toch kan de juiste verzorging er aan bijdragen dat je nog nét wat meer gaat stralen. Want ook het gemiddelde huidtype is gebaat bij een goede hydratatie en bescherming voor invloeden van buitenaf.

Tip: gebruik af en toe een milde scrub om dode huidcellen weg te werken, dat kan net het zetje zijn om jouw huid extra te laten shinen.

Glimmende huid en vergrote poriën?

Jouw kenmerken passen in het plaatje van de ‘onzuivere huid’

Een onzuivere huid produceert meer talg dan nodig is. Genetische factoren, stress en hormonale schommelingen zijn hiervoor verantwoordelijk. Het resultaat: zwarte puntjes en puistjes. Vervelend natuurlijk, maar met de juiste verzorging kun je de natuurlijke balans van jouw huid herstellen.

Tip: reiniging, reiniging, reiniging. Essentieel voor jouw huidtype is dagelijks goed schoonmaken en af en toe een lekkere scrub.

Vaak een rode huid die strak en jeukerig aanvoelt?

Typisch een gevalletje ‘gevoelige huid’

De gevoelige huid reageert sneller en vaker op invloeden van buitenaf zoals stress, droge lucht of UV-licht. Als de huid uit balans is, kan die strak, jeukerig, droog en rood worden. Jouw gevoelige huid heeft daarom extra zorg nodig om te kalmeren.

Tip: kies parfumvrije producten, ga spicy foods uit de weg en dep je huid na het douchen zachtjes droog met je handdoek in plaats van hard te wrijven.