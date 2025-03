TikTok helpt ouders en tieners bij gezonde digitale gewoonten

Laatst geüpdatet op maart 11, 2025 by Redactie

Tieners gebruiken TikTok iedere dag om hun creativiteit te uiten, contact te maken met vrienden en nieuwe dingen te leren. Dit zien we bijvoorbeeld in het succes van #LearnOnTikTok. Hier ontdekken jongeren nieuwe interesses en hobby’s: van lokale geologie tot oude geschiedenis. Ook onze speciale Science, Technology, Engineering & Maths (STEM)-feed wordt sinds de lancering wekelijks door miljoenen tieners gebruikt.



Tieneraccounts op TikTok hebben standaard de hoogste beveiliging, voor een veilige en leuke ervaring voor jongeren én gemoedsrust voor ouders. Vandaag breiden we onze Family Pairing-functie verder uit, zodat meer ouders controle krijgen over de instellingen van het account van hun tiener. Ook introduceren we een nieuwe functie die jongeren helpt om een gezonde digitale balans te vinden.



Daarnaast werkt TikTok samen met organisaties over de hele wereld, zoals MIND Us, om het mentale welzijn van jongeren te ondersteunen. Frederieke Vriends, directeur Stichting MIND Us, zegt: “Bij MIND Us vinden we het belangrijk dat jongeren veerkrachtig en mentaal weerbaar opgroeien in een digitale wereld. Sociale platforms spelen een grote rol in hun leven, en een gezonde balans tussen online en offline tijd is essentieel. Initiatieven die ouders en jongeren ondersteunen bij bewuste schermtijd en digitale gewoonten kunnen hieraan bijdragen.”

Makkelijke toezichttools voor gezinnen

Sinds de introductie van Family Pairing (TikTok’s ouderlijk toezicht) vijf jaar geleden, voegen we regelmatig nieuwe functies toe op basis van feedback van gezinnen en advies van experts. Vandaag breiden we Family Pairing verder uit met nieuwe functies. Hiermee kunnen ouders tijdelijk bepalen wanneer hun kinderen geen toegang hebben tot TikTok:

Elk gezin is anders. De Time Away- functie geeft ouders de mogelijkheid om te bepalen wanneer hun kind een pauze moet nemen. Bijvoorbeeld tijdens het eten, ’s avonds laat of een weekendje weg. Ook kunnen ze een terugkerend schema in te stellen dat past bij gezin. Tieners kunnen via de app een verzoek indienen om toch toegang te krijgen tot TikTok tijdens een geplande pauze, maar alleen met goedkeuring van een ouder of voogd.

Ook kunnen ouders in Family Pairing nu zien welke accounts hun kind volgt, wie hen volgt en welke accounts ze geblokkeerd hebben. Dit geeft ouders beter inzicht in het netwerk van hun kind en helpt bij gesprekken over veilig en bewust online gedrag. Dit helpt bij gesprekken over veiligheid.



Met deze laatste updates kunnen ouders nu meer dan 15 veiligheids-, welzijns- en privacyfuncties bekijken of aanpassen. Dit omvat:

De STEM-feed inschakelen, onze speciale feed voor Science, Technology, Engineering en Maths. Deze is nu beschikbaar in meer dan 100 landen en wordt wekelijks door miljoenen tieners gebruikt.

Aanpasbare schermtijdlimieten instellen. Ouders kunnen bijvoorbeeld bepalen dat hun tieners doordeweeks maximaal 30 minuten op TikTok mogen, maar in het weekend iets langer. Zodra de ingestelde limiet is bereikt, kan de tiener TikTok alleen openen met een unieke toegangscode van de ouder. Zonder aanpassingen staat de dagelijkse schermtijd voor tieners onder de 18 standaard op 60 minuten.

Het account van hun tiener terugzetten naar privé als deze door de tiener openbaar is gemaakt.

De berichtenfunctie uitschakelen als hun tiener van 16 jaar of ouder deze heeft ingeschakeld. Voor tieners van 13-15 jaar is berichten sturen standaard niet mogelijk.

De Beperkte modus activeren, waarmee extra filters worden toegepast op content die ouders liever niet willen dat hun tiener ziet.

We merken dat ouders graag inzicht willen over content die hun tieners op TikTok bekijken. Daarom introduceren we binnenkort een nieuwe functie: wanneer een tiener een video rapporteert die mogelijk onze regels schendt, kan hij of zij tegelijkertijd een ouder, verzorger of andere vertrouwde volwassene op de hoogte stellen. Dit geldt ook voor tieners zonder Family Pairing.

Tieners helpen gezonde digitale gewoonten te ontwikkelen

TikTok introduceert ook Wind Down, een nieuwe manier om tieners te helpen ontspannen voor het slapen gaan. Wanneer een tiener onder de 16 jaar TikTok na 22:00 uur opent, wordt hun For You-feed onderbroken door een melding met kalmerende muziek. Als een tiener na de eerste melding blijft scrollen, verschijnt er een tweede melding die het hele scherm vult en lastiger weg te klikken is. In landen waar we deze functie al hebben getest, laat de meerderheid van de tieners de herinnering ingeschakeld.



Tieners kunnen daarnaast hun Wind Down-uren aanpassen aan hun eigen schema. Dit moet wel minimaal 8 uur zijn, wat in lijn is met de aanbevolen slaapduur voor tieners. Binnenkort starten we met het testen van mediatie-oefeningen bij de Wind Down functie, omdat onderzoek aantoont dat mindfullness-meditatie de slaapkwaliteit kan verbeteren.

Zoals bij elke nieuwe functie horen we graag feedback van onze community, vooral over mogelijke verbeteringen. Tegelijkertijd blijven we onderzoeken hoe we TikTok kunnen inzetten om tieners te ondersteunen bij bewust schermgebruik en voldoende rust.