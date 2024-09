TikTok Herfst Trends 2024

Laatst geüpdatet op september 17, 2024 by Redactie

De temperatuur begint zo langzamerhand te dalen en de dagen worden korter: de herfst die op 22 september van start gaat, komt nu erg dichtbij. Op TikTok zijn verschillende creators al erg enthousiast over deze seizoenswisseling en delen ze hun favoriete herfst trends. Van #underconsumptioncore tot een #dopaminemenu en een #24hourreadathon. Benieuwd naar de vele trends om je mee bezig te houden deze herfst? Wij hebben de highlights voor je verzameld, zodat je helemaal up-to-date bent met wat er speelt in de TikTok-community dit seizoen!

Jouw persoonlijke dopamine menu

September is voor velen het moment om weer terug in hun routine te komen, en een leuke manier om dat te doen is met een #dopaminemenu (10.2K posts). Deze nieuwe TikTok-trend draait om het maken van een lijst met activiteiten die je een instant geluksgevoel geven door de aanmaak van dopamine te stimuleren. Je verdeelt ze in categorieën zoals simpele acties, activiteiten die wat meer tijd of moeite kosten, of dingen die je kunt combineren. Denk aan typische herfstactiviteiten zoals een boswandeling maken om de vallende bladeren te bewonderen, je eigen Pumpkin Spice Latte bereiden. Zo stel je verschillende “menu’s” samen waaruit je afhankelijk van je mood kunt kiezen. Perfect om je #fallbucketlist op aan te passen en ervoor te zorgen dat je ook in de herfst mindful blijft en #verydemure (220K posts) leeft.

Halloween

De herfst betekent ook dat Halloween, of #spookyseason (2.7M posts) zoals veel mensen het ook wel noemen, om de hoek komt kijken. TikTok creators zijn al druk bezig met #halloween2024 en de films Beetlejuice en Deadpool and Wolverine blijken een grote inspiratie te zijn voor Halloween kostuums. Onder de hashtag #halloweencostumeideas vind je 73.4K ideeën voor een originele look tijdens deze feestdag en voorkom je last minute outfit stress.

24 hour readathon

De BookTok community doet massaal mee met de #24hourreadathon: een challenge waarbij je samen met iemand anders zoveel mogelijk boeken leest in 24 uur. Op #Booktok (36.6M posts) vind je voldoende boekentips voor romantische, spannende of mysterieuze boeken. Plof met je vrienden op de bank met een cozy dekentje, een warme kop koffie of thee en een goed boek. Hieronder vind je een lijst met de populairste boeken aanraders op TikTok. Hoeveel kan jij lezen in 24 uur?



📕 The Pumpkin Spice Cafe – Laurie Gilmore

📗 A Discovery of Witches – Deborah Harkness

📘 The Dead Romantics – Ashley Poston

📙 The Secret History – Donna Tartt

📓 You, Again – Kate Goldbeck

Knusse fall towns voor deze herfst

Koude temperaturen, rode en oranje bladeren op de grond, warme chocolademelk en moody vibes. Dit zijn volgens TikTok de populairste fall towns voor de ultieme #cozyvibes (273.2K posts).



1. Edinburg, Schotland

2. Costwolds, Engeland

3. Praag, Tsjechië

4. Fort Langley, Amerika

5. Maastricht, Nederland

Pumpkin spice everything?

De herfst betekent ook dat de #pumpkinspicelattes (69.2K posts) weer terug zijn. Om deze herfst wat geld te besparen en geen fortuin kwijt te zijn aan dit herfstige drankje, kan je de latte ook heel gemakkelijk zelf thuis maken met bijvoorbeeld dit recept. Voor iedereen die nog een stapje verder wil gaan met de pumpkin spice trend, #pumpkinspicehair is nu dé haarkleur trend. Vraag aan je kapper om een multidimensionale kleur die diep koper, oranje en warme kaneeltinten combineert en perfect zit tussen middenblond en licht brunette & you’re ready for fall.

Underconsumption

Op TikTok focussen steeds meer creators op de #underconsumptioncore (14K posts). Hierbij wordt minimalisme benadrukt en ligt de focus op het enkel kopen van producten die je écht nodig hebt. Het is natuurlijk heel verleidelijk om een nieuwe garderobe aan te schaffen die past bij de #fallfashiontrends (70.4K). Creators proberen nu juist stil te staan bij wat ze écht nodig hebben en vermijden het aanschaffen van trendgevoelige items.

De populairste herfst tunes

Het TikTok Creative Center laat zien dat Autumn Music een populaire trend op TikTok is die de warme, nostalgische sfeer van de herfst omarmt. Met hashtags zoals #autumnvibes (724K posts) en #autumn (3.4M posts) draait deze trend helemaal om het gevoel van de herfst, gevangen in muziek. Hieronder vind je een top 5 van de meest populaire nummers op TikTok in de afgelopen 7 dagen. Voor de kerstliefhebbers onder ons, kerstmuziek wordt ook weer gedraaid want Michael Bublé staat op plek 12 met zijn kerstnummer “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas”.



1. Just Want You – Sophie May (22.5K posts)

2. Bounce When She Walk – Ohboyprince (4M posts)

3. Solitude – ¥ves (52K posts)

4. Meisje – LA$$A & LouiVos & Geechi (248 posts)

5. Pretty Slowly – Benson Boone (44.1K posts)

Perfecte herfstactiviteit met pompoenen

Volgens TikTok’s Creative Center delen creators massaal inspiratie voor knusse activiteiten tijdens de herfst. Iets dat wereldwijd wordt gezien als een typische herfstactiviteit is het beschilderen of carven van pompoenen. Het is natuurlijk helemaal leuk om de pompoenen zelf uit te kiezen bij een pumpkin patch, zoals deze in Noord-Brabant. Als je jouw pompoen nou een spooky uitstraling geeft, ben je gelijk klaar voor #spookyseason. Leuke tip voor je #dopaminemenu?