TikTok trends: Dokter Frodo reageert

Van de lip flip tot botox tegen overmatig zweten of Vampire Facials – en nog meer spraakmakende TikTok trends die de schoonheidsindustrie op zijn kop zetten. Cosmetisch expert Frodo deelt zijn inzichten over de trends, want bij Kliniek Dokter Frodo geloven ze in eerlijk zijn over mooi zijn.

#1 LIP FLIP

Deze trend voor vollere lippen gaat helemaal viraal op TikTok: de Lip Flip. Bij een lip flip wordt er geen gebruik gemaakt van fillers in de lippen, maar wordt er een kleine hoeveelheid botuline toxine geïnjecteerd in de spieren rond de bovenlip, waardoor je lip niet meer naar binnen kan draaien. Het resultaat: voller ogende lippen. Bij Kliniek Dokter Frodo doen ze eigenlijk nooit zogeheten ‘Lip Flips’. “Het resultaat vinden wij minder natuurlijk en daarom kiezen wij ervoor om altijd hoogwaardige kwaliteit fillers te gebruiken, waarbij de natuurlijke contouren van de lippen worden verbeterd zonder toevoeging van te veel volume, voor een natuurlijke uitstraling.”

#2 ONTFILLERING?

Na Kylie Jenner’s recente terugkeer naar een natuurlijke uitstraling is ontfillering hot topic. “Gelukkig maar, want bij Kliniek Dokter Frodo geloven we in eerlijk over mooi zijn. Te veel behandelingen of slecht geplaatste fillers ogen onnatuurlijk en houden een bepaald beeld in stand, dat wat mij betreft het tegenovergestelde is van schoonheid. Het oplossen van fillers doe ik ook weleens in de kliniek, maar gelukkig niet vaak. Daaruit concludeer ik dat weinig mensen complicaties ervaren door mijn werk.”

#3 JAWS

Een video van een vrouw die beweerde dat de Gua Sha dé vervanging voor kaakfillers is, ging viraal op TikTok en heeft voor veel rumoer gezorgd. Nog steeds geen kaaklijn à la Bella Hadid na tientallen keren masseren? Dokter Frodo kijkt er niet van op. "De Gua Sha is in het badkamerkastje van veel vrouwen te vinden, maar het langdurige effect is minimaal als het gaat om het contouren van de kaaklijn. Injectables zijn een optie voor diegenen die snel resultaat willen zien."