TikTok’s “Orange Peel Theory” en hoe je je partner kunt ondersteunen

Laatst geüpdatet op december 6, 2023 by Redactie

Een nieuwe TikTok-trend genaamd de ‘Orange Peel Theory’ suggereert dat partners die kleine daden van dienst voor elkaar doen, gezondere relaties zullen hebben. Matthew D. Johnson, auteur van Great Myths of Intimate Relationships: Dating, Sex, and Marriage en professor in de psychologie psychologie aan de Binghamton University, State University of New York, heeft enkele gedachten over de theorie en hoe deze in de praktijk te brengen.



“Mijn collega’s en ik hebben de manieren onderzocht waarop paren in de loop van de tijd gelukkig getrouwd blijven. Om dit te doen, volgden we pasgetrouwde paren de eerste paar jaar, toen veel paren gedesillusioneerd raakten. We maten de communicatieve vaardigheden van paren, hoe ze emotie uitten, hoeveel ze met elkaar meevoelden en hoe behulpzaam ze waren. We ontdekten dat deze factoren niet zo’n grote invloed hadden op het in stand houden van een gelukkig huwelijk als we dachten.

In plaats daarvan leek het erop dat mensen die gewoon aandacht besteedden aan hun relatie het net zo goed deden als sommige van de meest bekwame communicatoren. Wat bedoel ik met “aandacht besteden aan hun relatie”? De orange peel videos geven dit idee goed weer. Paren die over hun relatie nadachten en tijd vrijmaakten om dingen voor hun relatie te doen waren net zo gelukkig als koppels die getraind waren in communicatie en empathie. Met andere woorden: simpelweg je aandacht op je partner en je relatie richten kan al voldoende zijn.



“Eén van de dingen die je kunt doen, is manieren zoeken waarop je je partner kunt ondersteunen zonder dat hij of zij daar weet van heeft. Relatiewetenschappers noemen dit onzichtbare steun. Als het maar steun is die je partner daadwerkelijk wil, zoals beschreven in de orange peel videos, manieren vinden om je partner te ondersteunen waar hij of zij niet weet dat je het doet, ontstaat er ruimte in de relatie die open en comfortabel is, zonder transactioneel te zijn. Het belang van het combineren van jouw steun met de ondersteuning die nodig of gewenst is, is essentieel. Ik vind dit erg leuk aan de orange peel trend! Als je partner bijvoorbeeld over een probleem op het werk praat, wil hij of zij misschien gewoon even zijn hart luchten. In dit geval houdt de ondersteuning niet in dat je advies geeft, maar alleen luistert naar en je partner valideren. Aan de andere kant willen ze misschien wel dat je die sinaasappel schilt!”