TikTok’s ultimate spring guide: van tuin make-over tot de Fisherman Aesthetic look

Laatst geüpdatet op april 1, 2025 by Redactie

De lente is aangebroken en dat betekent een frisse wind door je interieur, kledingkast en sociale agenda! Op TikTok ontdekken we dé trends die je lente een boost geven – van de nieuwste kleuren van dit seizoen tot creatieve DIY-projecten. Dit zijn de must-know trends van dit moment:

Breng de lente naar binnen en buiten

Tuintransformatie: Een nieuwe lente vraagt om een nieuwe look voor je tuin. TikTok staat vol met verbluffende make-overs, van knusse balkonparadijsjes tot uitbundige groene oases. Gebruikers delen hun favoriete budgettips, snelle makeovers en must-have planten. Check #GardenTransformation en #springgarden voor inspiratie en volg de pagina van Karwei voor goede tips.



Color drenching: Gedurfde kleurenpaletten zijn dé interieurtrend van nu. Vergeet accentmuren – bij color drenching geef je muren, meubels en accessoires dezelfde kleur voor een harmonieuze en krachtige uitstraling. Wil jij je woonkamer een frisse update geven? Kijk op #ColorDrenching en laat je inspireren.

Activiteiten waar je vrolijk van word

Flower Power: De tulpenvelden staan weer in bloei en #Keukenhof is de afgelopen dagen trending op TikTok in Nederland. Naast de prachtige plaatjes delen gebruikers ook dat Keukenhof in 2025 is geopend van 20 maart tot en met 11 mei en het zeker de moeite waard is om een bezoek te plannen.



In Japan markeren de eerste bloesems het begin van de lente en trekken ze duizenden mensen naar parken om het adembenemende spektakel te bewonderen. Gelukkig hoef je niet zo ver te reizen om dit fenomeen zelf te ervaren – ook in Nederland hebben we een verborgen parel. Het kersenbloesempark in het Amsterdamse Bos is dé plek om onder een zee van roze bloesems te wandelen en de magie van de lente te vieren. TikTok-gebruikers delen hun mooiste beelden en tips onder #cherryblossom. Entree is gratis en de beste tijd om om te gaan kijken is begin april. Om drukte en rijen te vermijden raden TikTok-gebruikers aan vóór 9 uur s’ochtends, op een doordeweekse dag te gaan.



✂️ Crea bea: De lente brengt niet alleen bloemen tot bloei, maar ook onze creativiteit. Op TikTok duiken de leukste DIY-projecten op: maak je eigen bloempotten met vrolijke patronen, knutsel een kleurrijke krans van gedroogde bloemen of giet zelf kaarsen in de vorm van lentebloesems. Met #SpringCraftIdeas ontdek je hoe je van simpele materialen iets unieks maakt om je huis of tuin een frisse, persoonlijke touch te geven. Perfect voor een zonnige of regenachtige lentedag en ideaal om samen te doen met kinderen, vrienden of familie.

Upgrade je lentegarderobe

Fisherman Aesthetic: Van de kade naar de catwalk – de Fisherman Aesthetic is dé trend die functionaliteit en stijl samenbrengt. Geïnspireerd door de kleding van vissers, zien we waterbestendige jassen, robuuste boots en oversized gebreide truien steeds vaker terug in streetwear. TikTok-creator Taylor Gates, die de trend analyseerde, zag al vroeg elementen van deze stijl opduiken in streetwear met invloeden uit de herenkleding en utility-mode. Nu neemt de trend TikTok over en mode-experts voorspellen dat het dé stijl wordt voor de lente van 2025. Onder #FishermanAesthetic delen fashionliefhebbers hoe je deze stoere, praktische en tijdloze look moeiteloos in je garderobe verwerkt.



Butter yellow: Volgens Vogue is butter yellow dé trendkleur voor lente 2025. Deze zachte, romige tint straalt elegantie en warmte uit en is perfect voor lichte, gelaagde outfits. Op TikTok zien we de kleur terug in oversized blazers, luchtige jurken en minimalistische accessoires, vaak gecombineerd met neutrale tinten of denim voor een frisse voorjaarslook. De hashtag #ButterYellow stroomt vol met inspiratie – van geheel gele outfits tot subtiele accenten of in combinatie met babyblauw.