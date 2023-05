Tinder biedt leden de optie om hun relatietype en pronouns aan te geven

Laatst geüpdatet op mei 31, 2023 by Redactie

Tinder heeft twee nieuwe functies gelanceerd die de zoektocht naar een relatie nog authentieker, inclusiever en eerlijker maken. De functies, ‘relatietype’ en ‘pronouns’, zijn ontworpen om leden te helpen hun voorkeuren aan te geven op het gebied van relatievoorkeuren en genderidentiteit.

Volgens recent onderzoek van Tinder geeft maar liefst 73% van de jonge singles, ongeacht geslacht, de voorkeur aan een potentiële partner die duidelijk weet wat diegene wilt. Daarom hechten leden van Tinder veel waarde aan transparantie, authenticiteit en eerlijkheid als het gaat om de informatie die wordt gedeeld op profielen. Sinds de lancering van de “Intenties”-functie, waarmee je duidelijk kunt aangeven waar je naar op zoek bent, is gebleken dat relatie-intentie het meest aan profielen wordt toegevoegd en dat het grootste deel van de leden dit nu op hun profiel hebben staan.



“Gen Z staat open voor het verkennen van een breed scala aan mogelijkheden, van monogamie tot vriendschap, tot wat zij een ‘situationship’ noemen.”, zegt Kyle Miller, Vice President Product bij Tinder. “Deze groep is ook open en transparant over waar ze naar op zoek zijn. Met functies zoals ‘relatie-intentie’ en ‘relatietypes’ maken we het onze leden gemakkelijker om dit te doen.”

Nieuwe functies op Tinder:

Met de ‘relatietype’-functie kunnen leden nu aangeven welk type relatie ze zoeken, zoals monogamie, een open relatie en polyamorie. Dit stelt leden in staat om sneller en nauwkeuriger matches te vinden die aan hun voorkeuren voldoen. Terwijl 52% van de Gen Z’ers de voorkeur geeft aan monogame relaties, staat 41% open voor verschillende vormen van niet-monogame relaties. De meest populaire niet-monogame relaties zijn open relaties (36%) en hiërarchische polyamorie (26%).



De ‘pronouns’-functie biedt leden de mogelijkheid om hun identiteit te beschrijven met de voornaamwoorden waar zij zich in herkennen. Door een voornaamwoord aan te geven, kunnen leden laten zien hoe zij zichzelf identificeren, wat bijdraagt aan een inclusievere en respectvollere community op de app.

Inclusiviteit is grenzeloos

Voor Gen Z draait het om het individu en diens persoonlijkheid. 80% van de ondervraagde Tinder-leden heeft bijvoorbeeld wel eens gedatet met iemand van een andere etniciteit. Als het gaat om daten met iemand met een handicap of neurodivergentie, staat de helft hiervoor open. Twee derde (66%) van de ondervraagde leden is het erover eens dat Tinder hen in staat stelt om mensen buiten hun gebruikelijke vriendenkring te ontmoeten, of zelfs mensen die ze anders nooit in hun dagelijks leven zouden tegenkomen. Dit is vooral van belang voor LHBTQIA+ leden, aangezien Tinder vaak hoort dat het de eerste veilige plek is waar ze uit de kast durven te komen voordat ze het aan hun vrienden en familie vertellen.



Paul Brunson, Relationship Insights Expert bij Tinder benadrukt: “Op Tinder is de LHBTQIA+-gemeenschap de snelst groeiende groep: het aantal mensen dat zich als niet-binair identificeert, is het afgelopen jaar met maar liefst 104% gestegen.’’ De acceptatie van verschillen door Gen Z en hun inclusieve benadering van gender en seksualiteit vormen de drijvende krachten achter een nieuw tijdperk. “Ze banen de weg voor toekomstige generaties om hun ware zelf te omarmen en het beste uit hun leven te halen.”