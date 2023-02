Tinder breidt het aantal veiligheidsfuncties uit in het teken van Safer Internet Day

Laatst geüpdatet op februari 7, 2023 by Redactie

Tinder kondigt nieuwe veiligheidsfuncties in Nederland aan, waaronder Incognito, Profiel blokkeren en Berichten Lang Indrukken om te rapporteren. Ook krijgen de veiligheidsfuncties “Weet je het zeker?” en “Vind je dit vervelend?” een update. Tinder lanceert deze functies en updates rond Safer Internet Day, een dag waar alle belanghebbenden samenwerken om van het internet een veilige en betere plek te maken voor iedereen.

NIEUWE FUNCTIES = MEER CONTROLE

In totaal biedt Tinder nu 15 veiligheidsfuncties aan in Nederland, hiermee is Tinder een leider op het gebied van veiligheid. Tinder werkt samen met externe partijen zoals NO MORE, RAINN en GLAAD om deze functies te ontwikkelen.

Dit zijn de nieuwe veiligheidsfuncties:

Privemodus: De incognitomodus gaat een stap verder dan alleen het kunnen verbergen van je hele profiel. Op deze manier zijn leden alleen nog zichtbaar voor degenen die ze zelf geliket hebben. Neem zo de volledige controle over wie jou ziet tijdens het swipen op Tinder.

Profiel blokkeren: Er zijn verschillende manieren om leden op Tinder te blokkeren, waaronder het blokkeren na het maken van een melding. Maar er kunnen momenten zijn waarop je iemand niet hoeft te rapporteren, maar gewoon niet wil tegenkomen als potentiële match, zoals een collega, vriend of familielid. Vanaf nu kunnen leden profielen van deze mensen blokkeren zonder ze te rapporteren.

Berichten Lang Indrukken om te rapporteren: Tinder wil het leden zo gemakkelijk mogelijk maken om ongepast gedrag te melden. Tinder heeft namelijk gemerkt dat leden ongepast gedrag sneller zullen rapporteren als de handeling simpel is. Met de meldingsfunctie Berichten Lang Indrukken kunnen leden op beledigende berichten klikken en deze lang ingedrukt houden en de berichten meteen rapporteren.

Updates voor “Weet je het zeker?” en “Vind je dit vervelend?” Deze functies hebben allebei een update gekregen. Tinder heeft bepaalde termen vastgesteld die het als ongepast of schadelijk classificeert. Als deze termen in een chat gebruikt worden, wordt een van de volgende twee vragen gesteld:

Weet Je Het Zeker?

Deze functie grijpt in voordat een bericht wordt verzonden als Tinder’s machine learning ongepast taalgebruik detecteert. Door deze functie is ongepast taalgebruik in verzonden berichten met meer dan 10% verminderd.

Vind je dit vervelend?

Op deze manier moedigt Tinder leden aan om ongepaste gesprekken te melden, zodat actie kan worden ondernomen tegen leden die de regels te overtreden. Sinds de invoering van deze functie is het aantal meldingen van berichten met beledigend taalgebruik met 46% gestegen.