Tinder helpt je dateblunders te voorkomen: ontdek de ‘icks’ van elk sterrenbeeld

Laatst geüpdatet op september 24, 2024 by Redactie

We hebben het allemaal weleens meegemaakt: de ‘ick’. Dat unheimische gevoel wanneer een klein detail je date ineens veel minder aantrekkelijk maakt. Of het nu iemand is die smakt tijdens het eten, constant op zijn telefoon kijkt, of geen vragen terugstelt – zulke “icks” kunnen de ‘perfecte’ date snel minder perfect maken. Maar wat als jouw date ook door zo’n ‘ick’ bij jou wordt verrast? Geen paniek! Tinder onthult de typische “icks” van elk sterrenbeeld en biedt praktische tips om hiermee om te gaan.

♑Steenbok (22 december – 20 januari)

Hun dating-ick: overgevoeligheid – Steenbokken kunnen soms brutale grappen maken. Als dit je stoort, geef dit dan meteen aan, want ze kunnen lastig stoppen zodra ze beginnen.

♒Waterman (20 januari – 18 februari)

Hun dating-ick: oordeelzicht – Watermannen houden niet van oordelen en vinden het vervelend als iemand hen beoordeelt om hun unieke stijl. Wees nieuwsgierig, don’t judge!

♓Vissen (19 februari – 20 maart)

Hun dating-ick: negatief over je ex praten – Vissen waarderen het niet als je slecht praat over je ex. Het toont aan hoe je mogelijk over hen zou spreken als het misgaat, wat een negatieve indruk achterlaat.

♈Ram (21 maart – 19 april)

Hun dating-ick: tijdverspilling – Ram heeft geen tijd voor onduidelijkheden. Als je niet helemaal geïnteresseerd bent, zeg dit dan meteen. Rammen kunnen er echt niet tegen als iemand hen aan het lijntje houdt en niet open met hen communiceert.

♉Stier (20 april – 20 mei)

Hun dating-ick: instabiliteit – De stier zoekt een partner die net zo standvastig is als zijzelf. Ze willen niet iemand die alle kanten op schiet qua emoties en gedrag. Zorg ervoor dat je zelfverzekerd overkomt en dingen goed geregeld zijn.

♊Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Hun dating-ick: niet luisteren – Tweelingen willen graag gehoord worden en voelen zich snel genegeerd als je niet goed oplet. Vergeet dus geen belangrijke details en wees attent, zodat ze zich gewaardeerd voelen.

Lees ook: Is het echt zo dat sommige sterrenbeelden bij elkaar passen?

♋Kreeft (21 juni – 22 juli)

Hun dating-ick: ongevoeligheid – Kreeften zijn zeer gevoelig, dus maak geen grappen die hen kunnen kwetsen. Wees voorzichtig met humor, want ongevoeligheid zal niet goed vallen.

♌Leeuw (23 juli – 22 augustus)

Hun dating-ick: te veel praten over werk – De Leeuw is snel verveeld, dus blijf vooral niet eeuwig doorkletsen over je werk. Wees creatief en verras jouw Leeuw met verschillende gespreksonderwerpen.

♍Maagd (23 augustus – 22 september)

Hun dating-ick: onbetrouwbaarheid – Maagden zijn gehecht aan hun routine en verwachten dat hun tijd gerespecteerd wordt. Hun planning in de war schoppen of hun agenda niet respecteren is niet the way to go met dit sterrenbeeld.

♎Weegschaal (23 september – 22 oktober)

Hun dating-ick: drama – Weegschalen vermijden drama en conflicten, omdat ze van een zorgeloos leven houden. Zorg dus niet voor drama of problemen!

♏Schorpioen (23 oktober – 21 november)

Hun dating-ick: smalltalk – Schorpioenen hebben een hekel aan oppervlakkige gesprekken. Ze zoeken naar diepgaande en betekenisvolle connecties. Als je niet verder komt dan praten over het weer, zullen ze snel hun interesse verliezen.

♐Boogschutter (22 november – 21 december)

Hun dating-ick: onwetendheid – Boogschutters houden van gesprekken over actuele onderwerpen. Als je niet mee kunt praten of geen idee hebt van het laatste nieuws, denken ze misschien dat je achterloopt. Zorg ervoor dat je goed op de hoogte blijft van alles wat in de wereld speelt.