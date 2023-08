Tinder introduceert de “Mijn eerste Pride” badge om queer leden te helpen bij het vinden van gemeenschap

Tinder blijft zich inzetten voor inclusiviteit en steun aan de queer gemeenschap. Als een van de eerste datingapps die de diversiteit van genderidentiteiten en seksuele geaardheden op het platform omarmde, is Tinder altijd een veilige plek geweest voor queer individuen om zichzelf te zijn en nieuwe mensen online te ontmoeten.



Uit het recente Future of Dating rapport van Tinder blijkt dat meer dan de helft (54%) van de ondervraagde LGBTQIA+ leden tussen de 18 en 25 jaar al uit de kast is gekomen op een datingapp voordat ze dit bij vrienden en familie deden. Dit toont aan hoe belangrijk online platforms zijn geworden voor queer individuen in hun coming-out proces. Bovendien heeft de nieuwe generatie singles ervaren dat hun seksualiteit (33%) en genderidentiteit (29%) in de afgelopen 3 jaar meer fluïde zijn geworden.



Om deze coming-out reis te ondersteunen en te vieren, lanceert Tinder de “Mijn eerste Pride” profielsticker. Deze sticker verbindt nieuwe leden van de LGBTQIA+ gemeenschap met anderen om samen hun eerste Pride-seizoen te beleven.



“Onze LGBTQIA+ leden tussen 18 en 25 jaar zijn de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld, en deze gemeenschap is de snelst groeiende groep op Tinder,”3 zegt Melissa Hobley, Chief Marketing Officer bij Tinder. “We zijn vereerd dat we een rol kunnen spelen in hun coming-out reis en het vinden van een gemeenschap. Ons doel is om inclusieve manieren te creëren voor authentieke connecties, iets waar onze daters vandaag de dag het meest waarde aan hechten.”



Naast de ‘Mijn eerste Pride’-sticker biedt Tinder alle leden, zowel LGBTQIA+ als bondgenoten, een manier om Pride te vieren met een reeks nieuwe profielstickers. De stickers zijn ontworpen om leden te helpen de kloof te overbruggen tussen het maken van online connecties en het opbouwen van een offline community.

De nieuwe stickers zijn onder andere:

Mijn eerste Pride: naar een gaybar of Pride-parade gaan kan ontmoedigend zijn voor iemand die net uit de kast is. Deze sticker is gemaakt om mensen die voor het eerst Pride bezoeken te helpen om anderen te vinden om de Pride mee te beleven.

Ik kwam online uit de kast: om degenen te eren van wie hun coming-out met een digitale eerste stap begon.

Bescherm queer spaces: Of ze nu online of IRL zijn, het belang van queer spaces om een gevoel van acceptatie en gemeenschap te bevorderen kan niet genoeg benadrukt worden.

Happy Pride: Pride is een feest voor iedereen, of je nu alleen online uit de kast komt of jezelf vol trots aan de hele wereld presenteert.

Trotse ally: Of je nu deel uitmaakt van de gemeenschap of niet, vriendschap en steun zijn ongelooflijk belangrijk voor de queer gemeenschap en zijn iets om te vieren.

Met online dating als de meest voorkomende manier waarop koppels van hetzelfde geslacht elkaar ontmoeten, is het belangrijk dat de LGBTQIA+ gemeenschap zich het hele jaar door gezien, gehoord en veilig voelt op Tinder. Naast de profielstickers heeft Tinder eerder ook verschillende andere functies geïntroduceerd om de queer gemeenschap het hele jaar door te ondersteunen. Deze functies kunnen worden gezien als een “coming out toolkit” en geven leden de controle over hun date ervaringen:

Pronouns op profiel: Leden kunnen tot vier voornaamwoorden kiezen uit een lijst van meer dan 15 opties om op hun profiel weer te geven.

Traveler Alert: LGBTQIA+ leden verschijnen niet automatisch op Tinder wanneer ze de app openen in landen met wetten die de gemeenschap effectief hebben gecriminaliseerd.

Geo-radius: Locatie beperkt niet langer de mogelijkheden voor nieuwe connecties. Leden kunnen hun straal uitbreiden tot 100 mijl of gebruikmaken van de Passport-functie om overal ter wereld connecties te maken.

Blokkeer contact: Leden kunnen aangeven welke contacten ze liever niet zien of niet door gezien willen worden. Deze contacten zullen niet verschijnen als potentiële matches.

Meer geslachts- en seksuele oriëntaties: Tinder-leden kunnen kiezen uit meer dan 50 geslachtsidentiteiten en seksuele oriëntaties wereldwijd.

Relatiedoelen: Profielbadges geven aan waar leden naar op zoek zijn op Tinder, bijvoorbeeld een lange-termijnrelatie, korte-termijnrelatie, nieuwe vrienden, etc.

Prive-modus: Leden hebben volledige controle over wie hen zien terwijl ze door profielen scrollen. Alleen degenen die ze hebben geliked, kunnen hen zien in de app.

De Pride-stickers van Tinder zijn vanaf vandaag beschikbaar in de app. Tik op de meldingen in de app om ze toe te voegen aan jouw profiel. Happy Pride!