Tinder lanceert nieuwe feature ‘Blind Date’ in Nederland

Tinder breidt haar portfolio van features opnieuw uit en geeft Tinder-leden vanaf vandaag een nieuwe manier voor het creëren van connecties via een oude klassieker – de Blind Date. Blind Date is een nieuwe sociale ervaring die Tinder-leden aan elkaar koppelt voordat ze elkaars profiel kunnen bekijken. Zo zijn gesprekken, in plaats van foto’s, de eerste indruk. Leden zullen elkaars profiel pas kunnen bekijken nadat ze hebben besloten om te matchen naar aanleiding van het chatgesprek. Blind Date is de nieuwste toevoeging aan de populaire reeks aan Fast Chat-functies op Tinder, en is dagelijks live van 18:00 tot 24:00.

Geïnspireerd door de ouderwetse manier om iemand nieuw te ontmoeten, meestal door toedoen van een bemoeizuchtige tante of een goedbedoelende vriend, geeft Blind Date dating-app gebruikers een toegankelijke manier om hun persoonlijkheid op de eerste plaats te zetten. De ervaring weerspiegelt de wens van Gen Z om terug te gaan naar nostalgie uit de jaren ‘90, waarin blind daten hot was. Uit onderzoek van Tinder blijkt namelijk dat 60% van de Nederlandse respondenten in de leeftijd 18-24 op blind date is geweest, of zou overwegen om op blind date te gaan.

Lees ook: 6 tips voor de eerste ontmoeting met een online date

De nieuwe functie werkt als volgt: Tinder-leden beantwoorden een korte reeks vragen die het ijs breken, en worden aan elkaar gekoppeld op basis van de overeenkomsten die hieruit volgen. Vervolgens start de chat met timer en de enige details die zij weten over de persoon aan de andere kant van het scherm zijn hun antwoorden op meerkeuzevragen zoals: “Het is OK om een shirt ____ keer te dragen zonder het te wassen” en “Ik doe ketchup op____.” Als de timer afloopt, kunnen ze het profiel van de ander liken, dat wordt onthuld als er een match is, of ze kunnen ervoor kiezen om aan een nieuw persoon gekoppeld te worden.

“Met Blind Date willen we mensen een unieke, verrassende manier aanbieden voor het creëren van verbindingen, eentje die helemaal nieuw is voor Tinder” zegt Kyle Miller, VP van Product Innovation bij Tinder. “Het heeft iets speciaals om iemands persoonlijkheid te leren kennen via een gesprek, zonder vooroordelen die kunnen worden gemaakt op basis van foto’s.”

Blind Date is te vinden in Explore, de nieuwe interactieve ruimte op Tinder. Explore geeft leden mogelijkheden om profielen te bekijken op basis van interesse, en biedt hen nieuwe manieren om connecties te maken door een groeiende lijst van sociale ervaringen, zoals Swipe Night, Music Mode en nu Blind Date.

Blind Date is vanaf vandaag beschikbaar in Nederland.