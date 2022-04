Tinder luidt het festivalseizoen in met Festival Mode

Tinder introduceert vandaag Festival Mode: een nieuwe tool die ervoor zorgt dat muziekliefhebbers elkaar vinden op hun favoriete festival. Festivals over de hele wereld doen mee aan het initiatief en in Nederland kunnen bezoekers van de festivals Milkshake en Vunzige Deuntjes elkaar via de nieuwe functie makkelijk ontmoeten en zich op die manier gezamenlijk voorbereiden op het eerste festivalseizoen in jaren.

Het werkt als volgt:

Festival Mode is live in Tinder Explore, als een van de vele manieren waarop leden met elkaar in contact kunnen komen door gedeelde interesses en ervaringen.

20 van de grootste festivals ter wereld zijn beschikbaar in de nieuwe functie, waardoor leden een maand voorafgaand aan het festival kunnen matchen met andere bezoekers. In Nederland kunnen liefhebbers van Vunzige Deuntjes en Milkshake Festival een party crew samenstellen.

Het zal ook een “Festival Goers” ruimte bevatten, voor leden die de festivals niet bezoeken maar alsnog van de festival stemming willen meegenieten.

Lees ook: 12 type mannen die je tegenkomt op Tinder

In Nederland zal Festival Mode beschikbaar zijn voor Vunzige Deuntjes Festival, dat zal plaatsvinden op 9 juli 2022 in het Amsterdamse Bos. Ook voor Milkshake Festival, een dance-festival op 31 juli en 1 Augustus kunnen bezoekers gebruik maken van Festival Mode.

“Muziek is een universele taal en de nummer één interesse onder Tinder-leden wereldwijd. Veel van onze leden kunnen dan ook niet wachten om volop fysieke evenementen te bezoeken. Wij moedigen dit enthousiasme aan en willen hen helpen bij leuke ontmoetingen in de aanloop naar een van de grootste festivalseizoenen in jaren,” zegt Kyle Miller, VP Product Innovation bij Tinder. “Festival Mode geeft je een kans om alvast rond te kijken, nieuwe mensen te ontmoeten en vrienden te maken voordat je het festivalterrein opgaat. Het is een geweldige, toegankelijke manier om weer connecties te maken in de echte wereld.”