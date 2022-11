Tinder Nederland Presenteert Year In Swipe

Laatst geüpdatet op november 30, 2022 by Redactie

Nu 2022 ten einde loopt, deelt Tinder haar Year in Swipe: van nieuwe relatielabels en standpunten over maatschappelijke kwesties, tot nuchtere dating trends en de nieuwe emoji’s die opduiken in de chat. Year in Swipe laat zien welke datingtrends, activiteiten en interesses het populairst waren onder Nederlandse daters in 2022.

5 meest opvallende trends op Tinder in 2022

**#1. Jonge singles (18-15 jaar) zien de ‘situationship’ als echte relatiestatus.** Meer dan een hook-up, maar niet helemaal een traditionele relatie. De “situationship” staat anno 2022 bekend als een casual en vrijblijvende relatie waarbij die status duidelijk wordt uitgesproken. Tinder zag wereldwijd een stijging van 49%1 van leden die deze nieuwe relatie-status aan hun profiel toevoegden. Meer dan 1 op de 10 jonge singles wereldwijd zei dat ze de voorkeur geven aan situationships als een manier om een relatie te ontwikkelen met minder druk.



**#2. De dinner-date is passé**. Het lijkt erop dat de activiteiten die we vaak tijdens de pandemie ondernamen zijn blijven hangen. Vermeldingen van “Picknicken” en “Museum” in Nederlandse Tinder bio’s zijn dit jaar toegenomen, wat kan betekenen dat singles elkaar tegenwoordig ontmoeten via meer dan alleen een diner en drankjes. Ze kiezen voor minder traditionele en meer authentieke manieren om elkaar te leren kennen. Andere creatieve activiteiten zoals pottenbakken, karaoke en een kookcursus volgen kwamen allemaal voor in de top 10 van activiteiten op Tinder dates in Nederland.



**#3. Sterrenbeelden waren een van de meest populaire onderwerpen op Tinderprofielen.** De sterrenbeelden Ram, Leeuw en Vissen werden in Nederland het meest in profielen gebruikt. Wereldwijd waren dit Leeuw, Schorpioen en Kreeft. Verrassend genoeg waren alle sterrenbeelden het meest geneigd om met exact hetzelfde sterrenbeeld te matchen.



**#4. Jonge singles laten zich inspireren door datingtrends uit de jaren 90.** De snelst groeiende interesses op Tinder wereldwijd waren trends uit het verleden zoals 90’s Kid, Anime en Sneakers. Zelfs het favoriete “nieuwe” oude liedje van iedereen, “Running Up That Hill” van Kate Bush, maakte een comeback en stond in de wereldwijde top 10 van Spotify liedjes die op Tinder-profielen werden genoemd.



**#5. Standpunten over maatschappelijke onderwerpen kunnen een match maken of breken.** Driekwart van de singles wereldwijd zocht een match die interesse heeft in maatschappelijke onderwerpen. Dit jaar voegden zelfs zoveel Tinder- leden de Oekraïense vlag toe aan hun profiel om steun te betuigen aan Oekraïne, dat deze op een gegeven moment in de wereldwijde top 10 van trending emoji’s op de app stond. Daarnaast zijn de interesses Activisme en Kiesrecht dit jaar in Nederland toegenomen.

Lees ook: 5 misvattingen over online daten die je moet vergeten

## **Top 10 date activiteiten tijdens Tinder dates in Nederland**

1\. Drankjes doen

2\. Musea

3\. Een picknick

4\. Naar de film

5\. Comedy show

6\. Karaoke

7\. Pottenbakken

8\. Speelhal

9\. Kookcursus

10\. Concert/Festival

## **Meest aantrekkelijke interesses in Nederland **

## **(de interesses waarbij het meest naar rechts is geswipet)**



1\. Muziek

2\. Reizen

3\. Sport

4\. Netflix

5\. Een drankje doen

6\. Fitness

7\. Koken

8\. Wijn

9\. Bioscoop

10\. Festivals

## **Top 10 Spotify hits op Tinderprofielen in Nederland**

1\. Glass Animals – Heat Waves

2\. Harry Styles – As It Was

3\. Cole – No Role Modelz

4\. Jack Harlow – First Class

5\. Encanto Cast – We Don’t Talk About Bruno

6\. Gunna, Future, Young Thug – Pushin P (feat. Young Thug)

7\. Steve Lacy – Bad Habit

8\. Frank Ocean – Lost

9\. Drake – Jimmy Cooks (feat. 21 Savage)

10\. Mac Miller – The Spins

## **Top 10 beroemdheden genoemd op Tinderprofielen in Nederland**

1\. Maan

2\. Adele

3\. Max Verstappen

4\. Kanye West

5\. Kim Kardashian

6\. Dua Lipa

7\. Justin Bieber

8\. Britney Spears

9\. Billie Eilish

10\. Chantal Janzen

## **Top 10 sporten in Nederland**

1\. Dansen

2\. Voetbal

3\. Basketbal

4\. Hardlopen

5\. Zwemmen

6\. Rugby

7\. Yoga

8\. Skateboarden

9\. Bodybuilding

10\. Hiken

## **Top 10 series in Nederland**

1\. The Office

2\. Stranger things

3\. How I met your mother

4\. RuPaul’s Drag Race

5\. Euphoria

6\. Heartstopper

7\. Peaky Blinders

8\. House of Dragons

9\. Breaking Bad

10\. Love Island

## **De sterrenbeelden die het meest genoemd zijn op Tinderprofielen in Nederland**

1\. Ram

2\. Leeuw

3\. Vissen

4\. Maagd

5\. Stier

6\. Kreeft

7\. Waterman

8\. Boogschutter

9\. Weegschaal

10\. Schorpioen

11\. Tweelingen

12\. Steenbok

Lees ook: 12 type mannen die je tegenkomt op Tinder

## **Top 10 emoji’s van 2022 op Tinderprofielen in Nederland**

1\. 📸

2\. 👻

3.🍻

4.😉

5.🏋

6.🥂

7\. ⚽

8\. 📍

9\. ✨

10\. 😜