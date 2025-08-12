Tinder onthult de meest geliefde (en meest tricky) emoji’s van 2025

Laatst geüpdatet op augustus 12, 2025 by Redactie

Tinder deelt nieuwe data over het gebruik van emoji’s tijdens het daten. Een kijkje in de emoji guide laat zien welke emoji’s singles helpen met flirten, uitdagen en connecten, en welke juist zorgen voor complete verwarring of een verpeste sfeer. En als je denkt dat emoji’s iets van vroeger zijn, think again.



Volgens wereldwijde Tinder-data bevat ongeveer 20% van de eerste berichten in de app minstens één emoji. Als het gaat om het gebruik van emoji’s in de app in 2025, nemen de Verenigde Staten, Brazilië, Duitsland, Frankrijk en Spanje de leiding. Nederland vertegenwoordigt de zevende plaats in deze ranglijst.



Emoji’s blijven de onofficiële taal van het daten, en ook in 2025 blijven de grappige, lichtelijk verwarrende en flirterige klassiekers op Tinder wereldwijd het populairst:

Er wordt weleens beweerd dat Gen Z emoji’s ‘gecanceld’ heeft, maar de cijfers vertellen een heel ander verhaal. Bijna een kwart van alle Tinder-gebruikers met emoji’s in hun bio is tussen de 18 en 25 jaar oud. Dit laat zien dat, hoewel de toon wat is veranderd, is de emoji nog lang niet is uitgestorven.

Niet iedere emoji komt goed over (en kan leiden tot ghosting)

Hoewel het vaakst voorkomen in eerste berichten op Tinder en hiermee de toon zetten voor iets leuks of flirterigs, kunnen andere emoji’s het gesprek ook meteen richting ghost town sturen.



Data laat zien dat bepaalde emoji’s vaker opduiken vlak voordat iemand geghost wordt. Dit is waarom dat kan gebeuren:



Oh, en mocht je het je afvragen… Interne Tinder-data toont aan dat het versturen van een perzik of aubergine in een bericht je kans om nummers uit te wisselen bijna halveert. Dus tenzij jullie allebei op dezelfde golflengte zitten qua gesprekstoon, kun je groente en fruit beter bewaren voor op je boodschappenlijstje.