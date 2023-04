Tinder verbetert veiligheid met introductie van videoselfie-verificatie

Laatst geüpdatet op april 26, 2023 by Redactie

Tinder heeft aangekondigd dat het fotoverificatieproces veiliger wordt gemaakt met de introductie van een videoselfiefunctie. Deze nieuwe functie biedt een nog betrouwbaardere manier om te controleren of leden daadwerkelijk zijn wie ze beweren te zijn. Hiernaast kunnen Tinder-leden nu ook hun instellingen aanpassen om alleen berichten te ontvangen van andere geverifieerde leden, waardoor ze meer controle hebben over met wie ze in contact komen.



“Tinder-leden geven aan dat fotoverificatie een van de meest waardevolle functies van de app is. De nieuwe update maakt het gemakkelijker om authentieke matches te vinden.” zegt Rory Kozoll, Senior Vice President van Product Integriteit bij Tinder. Volgens Kozoll hebben gebruikers tussen de 18 en 25 jaar een 10% hogere kans om te matchen wanneer hun profiel is geverifieerd. “Veiligheid op Tinder blijft voor ons altijd een prioriteit en daarom blijven we voortdurend verbeteren”.

Bijna 40% van alle leden op Tinder heeft inmiddels hun profiel geverifieerd, zichtbaar door het blauwe vinkje. Op basis van dit succes vraagt Tinder nieuwe leden altijd of ze hun profiel willen verifiëren wanneer ze een account aanmaken.

Wat je moet weten:

Tinder streeft ernaar om haar leden meer controle te geven over hun matches. Dit houdt in dat ze kunnen kiezen met wie ze in contact willen komen op de app. Wanneer leden “alleen geverifieerde Tinder-leden” selecteren in hun instellingen, zullen ze alleen berichten ontvangen van leden die het fotoverificatieproces hebben doorlopen. Als ze al gematcht zijn met iemand die niet geverifieerd is, dan komt bij de niet-geverifieerde in beeld dat zij zich moeten verifiëren om een berichtje te sturen naar die persoon. Tinder Gold-leden kunnen zelfs instellen dat ze alleen “likes” krijgen van leden met geverifieerde profielen.

Er zijn verschillende redenen waarom iemand een oudere foto van zichzelf op zijn profiel heeft staan. Misschien hebben ze de app een tijdje niet gebruikt, of plaatsen ze niet vaak nieuwe foto’s. Toch vindt Tinder het belangrijk dat profielen op de app up-to-date zijn. Daarom zal Tinder de komende maanden aan haar leden vragen om een recente foto van zichzelf te verifiëren door middel van een videoselfie.