Tinder vernieuwt Communityrichtlijnen voor een authentieke, respectvolle en inclusieve ervaring

Laatst geüpdatet op juli 12, 2023 by Redactie

Tinder introduceert nieuwe richtlijnen om ervoor te zorgen dat iedereen op de app een positieve ervaring heeft. De bijgewerkte Communityrichtlijnen zijn onderdeel van Tinder’s voortdurende inzet om de app een leuke en veilige plek te maken om nieuwe mensen te ontmoeten.



“De meeste leden van Tinder zijn tussen de 18 en 25 jaar oud, Tinder is vaak hun eerste ervaring met daten. Met deze vernieuwing willen we jonge daters begeleiden en hen bewust maken van gezonde datinggewoonten, zowel online als offline,” aldus Ehren Schlue, SVP Member Strategy bij Tinder. De Communityrichtijnen van Tinder zijn gebaseerd op de waarden van authenticiteit, respect en inclusiviteit. De updates van de richtlijnen zullen ervoor zorgen dat Tinder de plek blijft voor het maken van betekenisvolle connecties.

AUTHENTICITEIT

Bij Tinder is een langdurige relatie de meest gekozen relatievoorkeur (40% van de leden). Dit laat zien dat Tinder-leden serieus op zoek zijn naar een waardevolle match. Een belangrijk onderdeel van een goede match is authenticiteit. Daarom benadrukt Tinder de volgende regels:

Maak persoonlijke connecties, geen zakelijke contacten: Tinder is geen platform om zaken te promoten of geld te verdienen. Het is niet toegestaan om te adverteren, te promoten of sociale media-accounts of links te delen om volgers te krijgen, spullen te verkopen, geld in te zamelen of campagnes te voeren. Om dit tegen te gaan zal Tinder social media handles verwijderen uit bio’s.

Wees jezelf: Tinder-leden willen echte mensen ontmoeten voor oprechte matches. Het is niet toegestaan om neppe persona’s te creëren of je voor te doen als iemand anders, zelfs niet voor de lol.

Wees eerlijk: Tinder mag nooit gebruikt worden om valse of misleidende informatie te verspreiden. Dit geldt ook voor vals of onterecht rapporteren van andere leden. Leden mogen ook geen apps van derden gebruiken om functies te ontgrendelen of de app te misleiden.

RESPECT

Respect heeft altijd centraal gestaan bij Tinder, beginnend met het wederzijds matchen waarbij beide leden eerst hun interesse moeten tonen voordat ze kunnen chatten. Tinder heeft ook veiligheidsfuncties zoals ‘Weet je het zeker?’ en ‘Vind je dit vervelend?’ die proactief ingrijpen bij schadelijke berichten om het verzenden en ontvangen van berichten met potentieel schadelijk taalgebruik te verminderen. Tinder benadrukt de volgende regels om leden bewust te maken van respectvol gedrag:

Houd chats privé: Gesprekken op Tinder zijn bedoeld om privé te blijven. Het is niet toegestaan om privégesprekken zonder toestemming te delen.

Respecteer grenzen: Iedereen heeft andere grenzen. Tinder moedigt leden aan om in-app functies te gebruiken om duidelijk te zijn over hun intenties en relatietype, zodat je met dezelfde verwachtingen een gesprek in kan gaan.

Wees lief voor elkaar: Tinder-leden zoeken naar betekenisvolle connecties. Elke vorm van gedrag dat schade toebrengt aan andere leden – zowel online als offline – hoort niet thuis op Tinder en zal zeer serieus worden bekeken.

INCLUSIVITEIT

Tinder is erop gericht om diversiteit te omarmen en een veilige en inclusieve omgeving te bieden waar mensen met elkaar in contact kunnen komen. Met beschikbaarheid in meer dan 190 landen en in 45 talen heeft Tinder de meest diverse gebruikersbasis van alle datingapps. Tinder introduceerde in 2017 de opties voor geslacht en seksuele oriëntatie. Om leden bewust te maken van het omgaan met mensen met verschillende achtergronden, benadrukt Tinder de volgende regels:

Communiceer met respect: Tinder is geen plaats voor haat. Er wordt fel opgetreden tegen racisme, onverdraagzaamheid, haat of geweld op basis van wie iemand is, hoe iemand zich identificeert of hoe die eruitziet. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) iemands achtergrond, etniciteit, religieuze overtuiging, handicap, uiterlijk, geslacht, genderidentiteit, leeftijd, afkomst of seksuele oriëntatie. Als je iemand ziet die niet aan jouw persoonlijke criteria voldoet, swipe je gewoon naar links of maak je de match ongedaan en ga je verder.

Eén persoon, één account: Tinder ondersteunt allerlei soorten relaties. Mensen in polyamoreuze of open relaties moeten aparte accounts aanmaken voor elke partner en kunnen de recentelijk geïntroduceerde profielfunctie Relatietype gebruiken om aan te geven of ze op zoek zijn naar ethische niet-monogamie, open relaties of polyamorie.

Tinder neemt de Communityrichtlijnen uiterst serieus en moedigt leden aan om schadelijk gedrag of overtredingen te rapporteren. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, waaronder het melden van aanstootgevende berichten door de meldingsfunctie berichten lang indrukken. Tinder begrijpt ook dat mensen fouten maken en in sommige gevallen worden er waarschuwingen gegeven in plaats van een onmiddellijke verwijdering van de app. Tinder zal passende actie ondernemen op basis van de ernst van de melding en overtreding.