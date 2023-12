Tinder Year in Swipe 2023

Laatst geüpdatet op december 7, 2023 by Redactie

Tinder’s Year in Swipe is terug met dé date trends van 2023, inclusief de populairste dates en deuntjes waar singles op dansten tijdens het daten. Dit jaar draaide alles om het omarmen van de ‘main character energy’, waarbij daters minder bezorgd waren over de uitkomst van een date en zich juist focusten op de ervaringen en herinneringen die zij maakten tijdens het daten.



Labels werden achterwege gelaten en de zoektocht naar een “nog lang en gelukkig” nam af. Met deze nieuwe kijk op daten is er ruimte ontstaan voor het casual ontmoeten van nieuwe mensen. In Nederland zagen we de wereldwijde trend van “daten voor het verhaal” ook terugkomen. Singles zijn dates gaan zien als een leuke ervaring. Zelfs als het geen geslaagde date was, is het op zijn minst een leuk verhaal voor later.



“Het is zo leuk om te zien dat uit de gegevens van Tinder blijkt dat 69% van Gen Z de conventionele dating- en relatienormen op de proef stelt 2.” zegt Melissa Hobley, Chief Marketing Officer bij Tinder. “Dit jaar zien we een grote verschuiving waarbij de ervaring belangrijker is dan de uitkomst.” Deze nieuwe generatie daters laat ons zien wat het betekent om te daten voor zelfontwikkeling in plaats van voor de uitkomst ervan. Zij maken zich los van het traditionele daten, waardoor ze hun eigen manier ontwikkelen”.

DATING TRENDS OP TINDER IN 2023

#1. ALWAYS 🔛 IS DE EMOJI VAN HET JAAR OP TINDER

Let’s do it energy ruled



De 🔛emoji was dit jaar wereldwijd de top trending emoji op Tinder. Singles gebruikten de emoji om potentiële matches te laten weten dat ze in waren voor het uitproberen van nieuwe dingen of zelfs klaar waren om een nieuwe relatie te verkennen. Ze verschenen 🔛 in bio’s om openheid en optimisme aan te geven. Voorbeelden van bio’s zijn “Ik breng positieve energie en probeer het beste uit elke situatie te halen🤍🔛”.1



#2. MAIN CHARACTERS DEDEN ALLES VOOR HET VERHAAL🎥

Geen slechte dates, alleen goede verhalen!



Tinder signaleert een verschuiving naar een meer open-minded benadering van daten in 2023. Singles hebben main character energy volledig omarmd en zijn nu volledig geïnvesteerd in “het verhaal” in plaats van “het einde”. Daten voor “het verhaal” is wereldwijd een trend op Tinder, met een 5,5 keer grotere toename van gebruikers die deze term in hun bio’s gebruiken, zoals bijvoorbeeld “Alles wat ik doe is voor het plot, laten we samen herinneringen maken.”1



#3. DATERS DE-INFLUENCED DELULU 💭

Daten is geen illusie als je weet dat je delulu bent



Singles namen dit jaar graag risico’s en hielden het optimisme rond potentiële matches levend. Maar hoewel het leuk en speels kan zijn om te dagdromen over de “delulu” van het daten, waren singles nog steeds zelfbewust genoeg om red flags te benoemen – in zichzelf en in elkaar. Vermeldingen van Delulu begonnen trending te worden in Tinder-bio’s en tussen 23 februari en en 23 september groeide dit 58x.1



#4. TIJD WAS DE MEEST WAARDEVOLLE VALUTA 🔄

Het situationship is helemaal volwassen



Stapeldaten, multi-daten, alfabetdaten – het draaide allemaal om mindful zijn, georganiseerd worden en de situationship naar een hoger niveau tillen in 2023. Sterker nog, 51% van de ondervraagde jonge singles zei open te staan voor nieuwe manieren om daten in hun dagelijkse leven te integreren.2 In een recent onderzoek zegt meer dan 50% van de jonge singles die de liefdestalen functie van Tinder gebruiken dat ze de voorkeur geven aan ’tijd samen doorbrengen’ boven de andere liefdestalen.1



#5. GIRL POWER WAS EEN SUPERPOWER

Vrouwen werden dit jaar gevierd



Vrouwelijke energie bloeide over de hele wereld in 2023 en vond zo ook zijn weg naar Tinder. Taylor Swift werd gekroond tot de top Spotify-artiest op Tinder, Miley’s “Flowers” was het 4e meest populaire liedje dat werd toegevoegd aan profielen, en Rihanna-fans overlaadden haar met steun met een piek van 52% in het aantal nummers dat werd toegevoegd aan profielen na haar optreden tijdens de grote wedstrijd.1 Zelfs bij het delen van hun kerstgevoel wendden gebruikers zich tot niemand minder dan Mariah Carey. “All I Want For Christmas” ziet elke kerst een gemiddelde stijging van 365% op profielen.1

Trending Emojis

1.🔛- Jonge singles gebruikten de emoji om positieve energie aan hun bios te geven en potentiële matches te laten weten dat ze altijd in zijn voor een avontuur!



2.🧉 – Yerba mate bleek de gezonde hippe drank te zijn en een vervanging voor alcohol alternatieven. Spill the tea!



3.📿 – Een symbool voor zen, mentaal welzijn en mindfulness



4.🩹 – Voor degenen die over een gebroken hart heen willen komen en er weer op uit willen



5.💐 – Een boeket, het ultieme romantische gebaar

Trending Interesses

1. Horror films

2. Hip hop

3. Tennis

4. Voguing

5. Hond uitlaten

Aantrekkelijkste Interesses

1. Anime of manga

2. Cheerleading

3. Pilates

4. Koken

5. LGBTQ+ Ally

Top 10 Date Activiteiten

1. Wandelen

2. Bioscoop

3. Concert

4. Uit eten gaan

5. Museum bezoeken

6. Karaoke

7. Picknick

8. Borrelen

9. Biljarten

10. Festival bezoeken

Top Spotify Artiesten

1. Taylor Swift

2. Morgan Wallen

3. The Weeknd

4. SZA

5. Zach Bryan

Populairste Persoonlijkheden

1. Extravert

2. Chaotisch

3. Introvert

4. Georganiseerd

5. Life of party

Populairste Info op Profielen

1. Relatiedoelen

2. Sterrenbeelden

3. Lengte

4. Huisdieren

5. Rook gewoontes

Top Celebrities op Tinder

1. Taylor Swift

2. Harry Styles

3. Max Verstappen

4. Suzan & Freek

5. Ryan Gosling

Top Communicatiestijlen

1. In het echt

2. Intense apper

3. Beller

4. Slechte apper

5. Videobeller

Top Love Languages

1. Tijd samen doorbrengen

2. Aanraking

3. Attente gebaren

4. Complimentjes

5. Cadeautjes