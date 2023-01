Tip: de meest energiezuinige kookmethode

Magnetrons zijn de meest energiezuinige manier van koken, gevolgd door slowcookers, kookplaten en ten slotte ovens, dus gebruik je magnetron zo veel mogelijk – en vergeet niet om hem na gebruik uit te zetten om nog meer energie te besparen.

Tips voor energiebesparing in de magnetron:

Ontdooi je eten in de koelkast in plaats van in de magnetron: dat is zuiniger.

Gebruik je magnetron om kleine tot middelgrote hoeveelheden voedsel te bereiden. Om grotere porties vlees te bereiden, is het beter om een ​​conventionele oven te gebruiken.

Sommige magnetrons verwarmen voedsel niet gelijkmatig. Wikkel voedsel in plastic om de stoom vast te houden, dit zal helpen om gelijkmatig te verwarmen. Pas op dat je het voedsel niet te goed afdekt, stoom kan je ernstig verbranden wanneer je de verpakking opent, dus laat een klep open zodat de stoom kan ontsnappen.

De kooktijd is een belangrijke factor bij het bepalen van de energie-efficiëntieniveaus. Vergelijk kooktijden wanneer je hetzelfde voedsel kookt in de magnetron, in de standaardoven, op kookplaatelementen of in een snelkookpan. Je zult gemakkelijk zien welke manier van koken efficiënter is, afhankelijk van de hoeveelheid, het volume en het soort voedsel.

Volg de instructies van de fabrikant om ervoor te zorgen dat voedsel correct wordt gekookt. Houd er rekening mee dat receptenboeken voor magnetrons de kooktijden geven die vereist zijn voor het apparaat dat door de auteurs wordt gebruikt. Pas de kooktijden aan jouw magnetronvermogen aan.

Zet je magnetron nooit aan als hij leeg is, je zou hem kunnen beschadigen.

Houd de randen van je magnetrondeur en de scharnieren schoon. Om de binnenkant van je oven schoon te maken, kook je er een kopje water in en veeg je de zijkanten schoon met een vochtige doek.

Een magnetron heeft ongeveer 1200 watt per uur nodig om een ​​gemiddelde magnetron te laten werken.