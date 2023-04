Tip: premix Jack Daniel’s en Coca-Cola cocktail in blikje

Jack Daniel’s en Coca-Cola hebben de lancering van Jack Daniel’s & Coca-Cola ‘Ready-To-Drink’ (RTD) aangekondigd. Het gemixte drankje in blik is geïnspireerd door de geliefde en klassieke barcocktail waarbij Jack Daniel’s Tennessee Whiskey en Coca-Cola worden gecombineerd. Jack Daniel’s & Coca-Cola is vanaf 1 april verkrijgbaar in Nederland.



Nikos Koumettis, President Europa, bij The Coca-Cola Company: “Jack Daniel’s en Coca-Cola RTD is er klaar voor om een favoriet te worden. Onze smaken vormen samen de perfecte, iconische combinatie. Beide merken zijn geïnspireerd door de eindeloze innovatie van onze fans in het mixen van het beste en we kunnen niet wachten tot ze de voorgemixte Jack Daniel’s & Coca-Cola proberen.”



Marshall Farrer, Chief Strategic Growth Officer en President Europa, van Brown-Forman, de eigenaar van Jack Daniel’s, voegt toe: “We zijn verheugd dat Jack Daniel’s en Coca-Cola RTD zich uitbreidt naar nieuwe markten. Nu kunnen we de unieke smaak van deze klassieke ‘bar call’, die wereldwijd als standaard is gezet, aanbieden aan onze consumenten in Europa.”

Klassiek design

De mix en het design van de verpakking (330ml blik) brengen de twee klassieke, Amerikaanse iconen nu definitief samen. Op de verpakking zie je de herkenbare en iconische elementen van beide merken terug. Het gedurfde rood en het logo van Coca-Cola gecombineerd met de Jack Daniel’s zwarte verpakking en Old No. 7 handelsmerk. Met Jack Daniel’s & Coca-Cola in voorgemixte vorm willen de twee merken de perfecte smaakervaring bieden op een manier die handig en draagbaar is.

Verkrijgbaarheid

Naast Nederland zal de mix nu ook verkrijgbaar zijn in Japan, de Verenigde Staten en andere geselecteerde markten in Europa. Jack Daniel’s & Coca-Cola RTD is vanaf 1 april verkrijgbaar in Nederland via diverse (online) supermarkten zoals Albert Heijn, PLUS, Flink en Picnic. Maar ook via bioscopen zoals Pathé, Kinepolis en Vue, festivals en travellocaties zoals onder andere NS kiosk en stationhuiskamers.