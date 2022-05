Tip voor waaghalzen: abseilen vanaf de Euromast Rotterdam

Op zoek naar een uniek uitje om te testen hoeveel lef je eigenlijk hebt? Dan ben je bij de Euromast in Rotterdam aan het juiste adres. De Euromast is bij iedereen wel bekend, het bijzondere Rotterdamse icoon is een populaire (toeristen)attractie waar jaarlijks honderdduizenden bezoekers op afkomen. Met een hoogte van 185 meter heb je een spectaculair uitzicht over de stad en ook voor een lunch, borrel of diner kun je bij de Euromast terecht. Voor de echte waaghalzen is er van mei t/m september een bijzondere activiteit te doen: de hoogste abseil van Europa! Vanaf het uitkijkplatform op 100 meter hoogte stap je over de balustrade en laat je je naar beneden afzakken terwijl je uitkijkt over de stad. Een stoere activiteit in de lente en de zomer, voor iedereen die durft.

Spanning en sensatie op grote hoogte

Ervaring is niet nodig om te kunnen abseilen van de Euromast, maar een portie lef natuurlijk wel. De adrenalinekick die je ervan krijgt is het meer dan waard en daarnaast word je beloond met het mooiste uitzicht over Rotterdam. De ervaren en gecertificeerde instructeurs garanderen de veiligheid, want deelnemers zijn ten alle tijden gezekerd met klimgordels en dragen beschermende handschoenen. Na een instructie ga je van start en mag je de balustrade over stappen, wat voor velen direct het spannendste gedeelte is. De afdaling duurt zo´n 15 minuten, waarbij je het grootste gedeelte vrij van het gebouw hangt en zelf bepaald hoe snel je gaat. Abseilen is een ideale activiteit voor een spannend bedrijfsuitje, vrijgezellen dag of zelfs voor een originele date.

Maak je Euromast uitje compleet

Ook voor of na het abseilen is er genoeg te beleven bij de Euromast. Recentelijk opende op de begane grond een gloednieuwe koffiebar en conceptstore, welke vrij toegankelijk zijn om te bezoeken. Bij de koffiebar kun je terecht voor een heerlijke koffiebreak met wat lekkers of haal je gemakkelijk iets to go om in het naastgelegen park van te genieten. Bij de conceptstore is er een mix van producten van Rotterdamse iconen verkrijgbaar. Natuurlijk kun je het ook hogerop zoeken, door de lift te nemen naar het uitkijkplatform op 100 meter hoogte. Of stap in de vanaf juli vernieuwde Euroscoop om op 185 meter hoogte al ronddraaiend het uitzicht in 360 graden te bewonderen, waardoor je zelfs tot aan de Rotterdamse haven, Den Haag en Delft kunt kijken. In de Brasserie van de Euromast kun je terecht voor een lunch, (letterlijke) high tea of diner terwijl je de stad onder je ziet. Wil je echt een complete beleving, blijf dan slapen in de Euromast en ontwaak met een uitzicht zoals nooit tevoren.