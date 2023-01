Tips die je zullen helpen je PMS-symptomen te verminderen

Laatst geüpdatet op januari 16, 2023 by Redactie

Premenstrueel syndroom – ook wel PMS genoemd – is een combinatie van emotionele en fysieke symptomen die optreden voor en tijdens je menstruatie. Die tijd van de maand waarin vrouwen huiduitslag, gevoelige borsten en stemmingswisselingen ervaren. Bij sommige vrouwen veroorzaakt de menstruatie misselijkheid, duizeligheid, diarree en pijn in de benen en onderrug. Het is geen verrassing dat sommige vrouwen die last hebben van PMS uiteindelijk eetbuien krijgen.



Volgens een onderzoek spelen eierstokhormonen een belangrijke rol bij vrouwen die tijdens hun menstruatie slecht eten. De hoge niveaus van progesteron (hormoon dat voornamelijk in de eierstokken wordt geproduceerd) tijdens de premenstruele fase kunnen dwangmatig eten veroorzaken. Chocolade en andere zoete decadenten zijn enkele van de meest voorkomende dingen waar vrouwen met PMS naar hunkeren. Dit komt omdat de hoge niveaus van hormonen vóór en tijdens de menstruatiecyclus een toename van insuline veroorzaken. Het hoge insulinegehalte in je lichaam resulteert in een lage bloedsuikerspiegel, waardoor veel vrouwen hunkeren naar iets zoets.

Lees ook: 5 mythen over menstruatie

PMS symptomen zijn voor elke vrouw anders. Hieronder staan ​​enkele symptomen die kunnen worden ervaren:

• Opgeblazen gevoel

• Tedere of gezwollen borsten

• Rugpijn

• Hoofdpijn

• Diarree of constipatie

• Buikkrampen

• Stemmingswisselingen

• Hunkeren naar voedsel en veranderingen in eetlust

• Prikkelbaarheid

• Spanning



Een van de beste manieren om PMS-symptomen te behandelen, is door een gezond dieet te volgen dat goed is voor je lichaam en algehele gezondheid. Goed eten komt niet alleen je fysieke gezondheid ten goede, maar het verbetert ook je emotionele en mentale welzijn. Het is normaal dat je tijdens je menstruatie meer honger hebt dan normaal. Dit als excuus gebruiken om alles te eten wat je te pakken kunt krijgen, is echter contra-intuïtief, omdat je dan het verkeerde voedsel eet. Als je echter een hunkering hebt die je niet kunt beheersen, is het prima om een gecontroleerd deel te hebben van wat je verlangt.

Hieronder vindt je enkele hints en tips om op een gezonde manier met je PMS-symptomen om te gaan:

• Verminder je zoutinname: Minder zout eten wordt aanbevolen voor mensen met gevoelige borsten en een opgeblazen gevoel. Kook liever je eigen eten in plaats van bewerkt voedsel of afhaalmaaltijden en vervang zout door kruiden als je kookt.

• Eet avocado’s: Zorg ervoor dat je avocado’s eet als je PMS-symptomen spierkrampen, onbedwingbare trek en een opgeblazen gevoel omvatten. Avocado’s bevatten kalium dat helpt beschermen tegen spierkrampen.

• Drink water: Het is raadzaam om veel water te drinken, omdat dit een opgeblazen gevoel helpt verminderen. Water drinken is een goed idee als uitdroging een van de symptomen is die je ervaart als je PMS hebt. Vervang alcohol, suikerhoudende dranken en cafeïne door water, want dit is ook goed voor je algehele gezondheid.

• Eet fruit, groenten en volle granen: Verwerk fruit en groenten boordevol vezels met volle granen zoals havermout, roggebrood en bruine rijst. Deze voedingsmiddelen zijn rijk aan mineralen en vitamines die PMS-symptomen kunnen helpen verminderen.

• Gebruik geen overmatige suiker: Verlangen naar suiker komt vaak voor als je last hebt van PMS. Hoewel een beetje oké is; een overmatige inname van suiker kan leiden tot hormonale onbalans.

Lees ook: Heb jij last van hevig menstrueel bloedverlies?

Hier is een recept voor een gezonde versie van ‘Chocolate Fudge’ voor het geval de PMS-cravings de overhand krijgen.

Porties: 16

Bereidingstijd: 20 min

Ingrediënten

1 pakje: Suikervrije, dieetchocoladepudding

0,32 ml: Suiker

200 ml: Slagroom

15 ml: Cacaopoeder, opgelost in 15 ml kokend water

50 ml: Crunchy pindakaas

Methode

1. Meng alle ingrediënten goed door elkaar.

2. Doe in een taartvorm van 8 cm x 8 cm.

3. Zet minimaal 1 uur in de koelkast.

4. Koel bewaren.