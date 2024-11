Tips en recepten om elke dag een goed ontbijt neer te zetten

Laatst geüpdatet op november 7, 2024 by Redactie

Alpro wil niet alleen kinderen, maar ook ouders inspireren om van het ontbijt hét moment te maken voor een krachtige start van de dag. Nieuwe gewoontes aanleren kan soms lastig zijn, en een witte boterham met hagelslag omruilen voor een gezondere optie is zeker geen makkelijke stap. Daarom helpt Alpro graag een handje met een boodschappenlijstje van basisproducten die zorgen voor een gezond ontbijt. Varieer met de producten en zorg dat alle voedselgroepen aan bod komen. Heb je wat meer tijd of wil je uitpakken in het weekend, ga dan aan de slag met de recepten van Alpro en Lenna Omrani, zoals heerlijke bananenpannenkoekjes of pompoen-wortel muffins. Samen ontdekken en leren zorgt ervoor dat gezondere keuzes toegankelijk én haalbaar worden.

Boodschappenlijstje

Vezels:

– Volkoren tarwebrood

– Volkoren bolletjes

– Volkoren bolletjes met rozijnen

– Volkoren crackers

Beleg:

– Halvarine

– Hummus

– 30+ kaas

– Ei

– 100% pindakaas

– Komkommer of tomaatjes

Ontbijtbowl:

– Sojadrink naturel

– Halfvolle melk en yoghurt, plantaardige variatie op yoghurt

– Granola (zonder suiker) granen, notenmix, havermout

– Fruit, bijvoorbeeld (stukjes) appel, peer, banaan, mandarijn

– Thee of een glas sojadrink of melk

Recepten

Bananenpannenkoeken met havermout

Ingrediënten voor 12 pannenkoekjes. Totale bereidingstijd: 30 minuten

– 250 gram havermeel

– 1 theelepel bakpoeder

– 1 theelepel kaneel

– 3 bananen, middelgroot

– 350 milliliter Alpro Sojadrink Original

– 1 theelepel vanille extract

– Plantaardige olie, om in te bakken

Toppings

– Vers fruit

– Notenpasta

– Alpro Mild & Creamy ongezoet

Bereiding

1. Mix in een grote mengkom het havermeel, kaneel en bakpoeder.

2. Haal de bananen uit de schil en prak ze met een vork in een andere kom of op een snijplank. Voeg aan de geprakte bananen de Alpro sojadrink en vanille-extract toe en mix het goed door.

3. Giet het bananenmengsel in de kom met havermeel en roer het met een garde of pannenlikker tot een dik pannenkoekbeslag.

4. Zet een koekenpan op het vuur en voeg een beetje plantaardige olie toe. Als de olie heet is, zet het vuur dan laag en schep een deel van het beslag in de pan. Maak met een lepel 2-3 mooie pannenkoekjes in de pan.

5. Bak de pannenkoeken 2 minuten aan de ene kant, draai dan om en bak nog 1-2 minuten aan de andere kant. Herhaal dit tot al het beslag op is. Je zou er ongeveer 12 pannenkoeken van moeten kunnen maken.

6. Serveer de pannenkoeken daarna meteen met je favoriete toppings of vries ze tot wel 2 maanden in!

Brownie havermout taartje

Ingrediënten voor 1 portie. Totale bereidingstijd: 30 minuten

– Plantaardige olie of margarine

– 50 gram havermout

– 1 eetlepel cacaopoeder

– 0,5 theelepel bakpoeder

– 0,5 eetlepel gebroken lijnzaad

– 100 milliliter Alpro sojadrink

– 20 gram 100% notenpasta + extra noten ter garnering



Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 180 graden en vet een ovenbestendig schaaltje in met een beetje plantaardige olie of margarine

2. Doe de havermout in een blender en maal het fijn tot meel.

3. Doe het in een kom met cacaopoeder, bakpoeder, gebroken lijnzaad en Alpro sojadrink en mix het tot een dik beslag.

4. Giet het in een ovenschaaltje en duw de 100% notenpasta erin. Druppel de 100% notenpasta ook nog over de bovenkant.

5. Bak het havermout taartje 20 minuten in de voorverwarmde oven. Laat daarna even afkoelen en dan… Aanvallen maar!

6. Maak er nog een fruitsalade erbij.

Pompoen-wortel muffins voor in het weekend

Ingrediënten voor 12 muffins. Totale bereidingstijd: 35 minuten

– 180 gram boekweitmeel, of (glutenvrij) havermeel

– 60 gram amandelmeel

– 1 theelepel bakpoeder

– 0,5 theelepel baking soda

– 1 theelepel koek- en speculaaskruiden

– 150 gram pompoenpuree, uit blik of zelf pompoen gepureerd

– 60 gram wortels, geraspt

– 1 banaan, rijp

– 75 gram suikervrije appelmoes

– 60 gram kokosbloesemsuiker, of ander natuurlijk zoetmiddel naar keuze

– 1 theelepel vanille extract

– 80 milliliter Alpro Sojadrink original

– 50 gram 100% notenpasta

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 180°C en plaats muffinvormpjes in een muffinblik.

2. In een grote kom, meng haver- of boekweitmeel, amandelmeel, bakpoeder, baking soda en speculaaskruiden.

3. In een andere kom, meng de pompoenpuree, geraspte wortel, geprakte banaan, appelmoes, kokosbloesemsuiker, vanille-extract en Alpro sojadrink.

4. Voeg de natte ingrediënten toe aan de droge ingrediënten en meng goed tot alles goed gemengd is. Schep de 100% notenpasta erdoor.

5. Verdeel het beslag gelijkmatig over de muffinvormpjes, vullen tot ongeveer 2/3 vol.

6. Bak de muffins in de voorverwarmde oven gedurende 20-25 minuten, of tot een tandenstoker er schoon uitkomt wanneer je in het midden van een muffin prikt.

7. Haal de muffins uit de oven en laat ze even afkoelen in het muffinblik voordat je ze volledig uit de vormpjes haalt.