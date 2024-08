Laatst geüpdatet op augustus 15, 2024 by Redactie

We hebben er even op moeten wachten, maar de zomer lijkt dan toch éindelijk aangebroken te zijn. Met deze zomerse temperaturen is een goed functionerende koelkast extra belangrijk om bederf tegen te gaan. Maar hoe pak je zoiets aan? Inventum, expert op het gebied van koelen en vriezen, deelt graag de beste tips en tricks om je koelkast optimaal te benutten!

1. Zorg dat je koelkast op de juiste temperatuur is afgesteld

Uit eerder onderzoek van het Voedingscentrum bleek dat een kwart van alle koelkasten in Nederland te warm zijn afgesteld – wat kan leiden tot bedorven voedsel. Dat wil natuurlijk niemand! Maar wat is dan de ideale temperatuur, vraag je je misschien af? Het advies is om je koelkast op 4 graden te zetten, in zowel de winter als de zomer. Deze temperatuur zorgt namelijk voor een optimale versheid van verschillende producten en voorkomt uiteindelijk ook bederf.

2. Open je koelkast niet onnodig vaak

Om energie te besparen en de efficiëntie van je koelkast te verhogen, is het belangrijk om de deur niet onnodig vaak te openen. Elke keer dat de deur wordt geopend, ontsnapt er koele lucht uit de koelkast en stijgt de temperatuur, waardoor het apparaat harder moet werken om de ideale koeling te herstellen. Plan je handelingen daarom zoveel mogelijk vooraf, zodat je alles wat je nodig hebt in één keer kunt pakken. Lukt dit een keer niet, bijvoorbeeld omdat je een feestje hebt? Denk er dan eens over na om een koelkast te kopen met de SuperKoelen-functie, zoals dit model van Inventum. Deze functie kun je tijdelijk inschakelen en zorgt ervoor dat je voedsel sneller afkoelt en minder snel bederft. Superhandig dus!

3. Zorg dat je koelkast op de juiste plek in huis staat

Het lijkt misschien logisch, maar Joery Straatsma, Product Manager bij Inventum, ziet toch vaak dat koelkasten niet op een geschikte plek in huis staan. Zijn tip is dan ook: plaats je koelkast niet in direct zonlicht en zorg ervoor dat deze op een koele plek staat. Vermijd echter té lage temperaturen, omdat dit de werking van de koelkast kan verstoren. Het advies luidt om je koelkast in een omgeving te zetten waarbij de temperatuur boven de 10 graden ligt. Zorg er daarnaast ook voor dat je koelkast voldoende ruimte heeft, zodat deze de warmte goed kan afvoeren en optimaal kan functioneren.

4. Zorg ervoor dat je koelkast niet te vol of te leeg is

Veel mensen stoppen hun koelkast tot de nok toe vol, maar wist je al dat dit niet goed is voor je voedsel en koelkast? Je maakt het efficiëntst gebruik van je koelkast als je deze voor driekwart vult. Het is belangrijk dat er voldoende lucht kan circuleren door de koelkast en de ventilatoren niet geblokkeerd worden. Een driekwart gevulde koelkast bespaart daarnaast ook stroom, omdat een té lege koelkast juist weer veel energie verbruikt om de lucht te koelen, doordat er weinig koude producten aanwezig zijn.

5. Zorg voor een goede koelkastindeling

Heb je een koelkast zonder luchtcirculatiesysteem? Dan is het belangrijk om het eten in je koelkast op de juiste plekken te bewaren. Ondanks een ingestelde temperatuur kunnen er binnenin de koelkast namelijk temperatuurverschillen optreden. Zo bewaar je vleeswaren en vis het beste onderin de koelkast, hier is het namelijk het koudst. Groente en fruit kunnen in de vershoudlade. Bovenin de koelkast en in de deur is de temperatuur vaak het warmst, dus bewaar hier producten die langer houdbaar zijn zoals boter, jam en kaas. Heb je een koel-vriescombinatie met vriesvak bovenin? Dan geldt het tegenovergestelde, bovenin is het dan het koudst en onderin het warmst. Wil je het jezelf nog makkelijker maken, ga dan voor een koelkast mét een luchtcirculatiesysteem – zoals dit model – dat ervoor zorgt dat de temperatuur overal gelijk blijft.

6. Houd bacteriën buiten door je koelkast regelmatig schoon te maken

Wist je dat je een koelkast één keer in de drie maanden grondig moet schoonmaken? Dit voorkomt vieze geurtjes, geeft bacteriën geen kans en houdt je voedsel vers. Haal tijdens een grondige schoonmaak de koelkast helemaal leeg en maak zowel de binnenkant als de buitenkant grondig schoon. Extra tip van Joery: vergeet hierbij de externe warmtewisselaar (rooster achterop veel koelkasten) en de rubbers niet. De rubbers houden de kou binnen, en een schone en stofvrije warmtewisselaar zorgt ervoor dat de koelkast zijn werk efficiënter kan doen.