Brood is een van de voedingsmiddelen die we het meest weggooien. Met simpele maatregelen voorkomen we broodverspilling. Er wordt veel gesproken over de prijsstijgingen voor voedsel, elektriciteit en brandstof. Iedereen maakt zich zorgen.Tegelijkertijd gooien we veel volledig eetbaar voedsel weg. Het belast het milieu en we gooien veel geld weg.

Tips om broodverspilling te voorkomen:

1. Kijk wat je in huis hebt voordat je nieuw brood koopt.

2. Bewaar vers brood in een stoffen zak of plaats het op een plank met het snijvlak naar beneden.

3. Invriezen! Snijd eerst het brood, zodat je de benodigde sneetjes er makkelijk uit kunt halen.

4. Snijd niet het hele brood in stukken als je het niet gaat invriezen – dan blijft het langer sappig.

5. Maak sandwiches met kaas, toast, croutons en bruschetta van droog brood, of gebruik de kruimels in wafelbeslag.

6. Bevochtig het hele brood en zet het een paar minuten in de oven. Dan smaakt het frisser.

7. Vind inspiratie.

8. Help de winkels door brood met korting te kopen.