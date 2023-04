Laatst geüpdatet op april 20, 2023 by Redactie

Het is voor veel kinderen een droom om zelf een gezellig, zacht konijn te hebben. Het konijn is dan ook een van de meest populaire kleine huisdieren, op de voet gevolgd door de cavia. Een kleiner dier kan een leuke metgezel en van grote waarde zijn in de omgang met zowel kinderen als volwassenen. De meeste kleine dieren zijn sociaal en brengen graag tijd door met mensen. Op jonge leeftijd een eigen kleindier krijgen is leerzaam en een goede manier om verantwoordelijkheid te leren nemen. Maar zelfs voor oudere mensen kan een konijn of cavia als gezelschap veel vreugde en liefde verspreiden.

Alle dieren hebben dagelijkse verzorging nodig om gezond en gelukkig te zijn, maar het verzorgen van bijvoorbeeld een cavia is relatief eenvoudig. De basis is een geschikt verblijf voor het dier met dagelijks voeren van geschikt voer en vers water. Daarnaast wordt er regelmatig schoongemaakt.



Net als elk ander dier kunnen huisdieren verwondingen en ziektes oplopen en in sommige gevallen moeten ze naar de dierenarts. We geven hier wat tips om de meest voorkomende kwalen bij konijnen en cavia’s te voorkomen.

Hier zijn tips om de meest voorkomende kwalen bij konijnen en cavia’s te voorkomen:

Konijnen

Konijnen zijn sociale dieren en vinden het meestal leuk om in paren of groepen samen te leven, maar ongecastreerde mannetjes niet. Ze zijn graag in de kooi bezig met het bouwen van nesten van stro of hooi en het knagen aan een stuk schors of stok om de doorgroeiende tanden precies op lengte te houden. De nagels moeten indien nodig worden geknipt.



Schoon water in de bak en vrije toegang tot voedzaam voer van vezelrijk hooi of gras zijn de basis voor een gezond en gelukkig konijn. Het voorkomt veelvoorkomende problemen zoals overwoekerde tanden, verminderde eetlust, diarree en maag- en darmaandoeningen. Door het jonge konijn te castreren voorkom je ook een aantal gezondheidsproblemen zoals baarmoederkanker bij de vrouwtjes en gedragsproblemen bij de mannetjes.

Cavia

Cavia’s houden ook van gezelligheid – met elkaar en met mensen – en gedijen het beste als ze samen mogen leven, het liefst met een stuk schors of een stok om aan te knagen en een soort “kamer” in de kooi waar ze een schuilplaats kunnen hebben. Ze willen ook water, gratis toegang tot ruwvoer zoals hooi of gras en een dagelijkse aanvoer van vitamine C.



Cavia’s krijgen vaak soortgelijke problemen als konijnen als ze te weinig hooi en gras krijgen. Overwoekerde tanden kunnen in het ergste geval leiden tot maag- en darmaandoeningen zoals trommelvlieszuur, dunne ontlasting en stopzetting van de gastro-intestinale motiliteit.