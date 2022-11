Tips om er goed uit te zien als je zwanger bent

Laatst geüpdatet op november 7, 2022 by Redactie

Zwangerschap is een mooi iets, maar misschien voel je je niet zo als je lichaam begint te veranderen. Je veranderende lichaam kan ervoor zorgen dat je je terughoudend en onzeker voelt, maar dat hoeft niet. Je sexy voelen tijdens de zwangerschap lijkt misschien moeilijk, maar dat is het niet. Als je op zoek bent naar manieren om je lichaam te omarmen terwijl je een nieuw leven in je wereld verwelkomt, is het zeker mogelijk als je deze tips volgt!

Kies zachte stoffen

Als je tijdens de zwangerschap voor een zachtere en romantische look gaat, is het kiezen van zachte stoffen absoluut de juiste keuze. Ze zien er niet alleen flirterig uit, maar ze helpen je ook zo te voelen! Bij het kiezen van zachtere stoffen, zullen materialen als zijde, kant en satijn je een mooi en sexy gevoel geven tijdens de zwangerschap.

Wees niet bang om te pronken met je buik

Tijdens hun zwangerschapsperiode kiezen veel vrouwen ervoor om hun buik te verbergen met grote shirts en jurken, maar pronken met je buik betekent niet dat je niet sexy kunt zijn tijdens de zwangerschap! Als je grotere en ruimzittende kleding draagt, kun je er vaak dikker uitzien dan je zou willen.

Offer je oude stijl niet op

Een ding dat veel vrouwen nodig vinden is om hun stijl op te offeren wanneer ze zwanger worden, maar dat hoeft niet! Hoewel er misschien een aantal stijlen zijn die sommigen ‘ongepast’ vinden bij een aanstaande moeder, wie zijn zij om te voorkomen dat je je sexy voelt tijdens de zwangerschap! Ja, bepaalde kleding en schoenen kunnen na een tijdje niet comfortabel aanvoelen, maar als ze comfortabel voor je zijn, kun je ze gerust dragen!

Platte schoenen zijn je vriend

Als je een fan bent van hakken en laarzen, heb je misschien een hekel aan het vooruitzicht om platte schoenen te dragen. Maar tegenwoordig zijn er heel veel mooie platte schoenen verkrijgbaar, en ze zijn een beter (en veiliger) alternatief voor rondlopen op hakken. Een van de belangrijkste bijwerkingen van zwanger zijn, zijn gezwollen voeten en enkels. In plaats van te proberen een paar hakken of laarzen te forceren, kunnen platte schoenen comfortabel en stijlvol zijn!

Investeer in zwangerschapsjeans

Terwijl je zwanger bent, merk je misschien dat de grootste verandering in je lichaam je tailleomvang is! Hoewel je misschien je favoriete tops en jurken kunt dragen, zul je merken dat je na een paar maanden vaarwel moet zeggen tegen je favoriete jeans. Maar niet helemaal! Zwangerschapsjeans zijn een goede vervanger.

Draag passende kleding

Zoals we al eerder zeiden, wees niet bang om te pronken met je buik! Hoewel dit je kan verleiden om je favoriete strakke kleding of jurken te dragen, is dat niet wat we bedoelen! Nauwsluitend en strak zijn twee totaal verschillende dingen! Je wilt niet dat je buik van alle kanten geperst wordt!

Leg jezelf in de watten

Naarmate je verder in je zwangerschap komt, wordt je misschien moe van ’s nachts woelen in bed om een ​​comfortabele positie te vinden. Dit kan ervoor zorgen dat de gloed vermindert waaraan je tijdens je zwangerschap gewend bent geraakt. Voor die vrouwen die een boost nodig hebben, is een geweldige manier om je sexy te voelen tijdens de zwangerschap verwend te worden! Plan een mani/pedi, of doe een dagje spa met een massage.

Draag lingerie

Tijdens de zwangerschap neem je misschien afscheid van je lingerie, maar dat zou een grote fout zijn! Het dragen van lingerie is een snelle manier om je sexy te voelen tijdens de zwangerschap! De meeste zijn gemaakt met zijde, satijn en kant, dus je zult je sexy en vrouwelijk voelen.

Omhels je lichaam en de veranderingen die het doormaakt en laat niets (behalve veiligheid, natuurlijk) je weerhouden je sexy te voelen tijdens de zwangerschap.